Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva, figlia Evelina con lui: "Altro che depressione indotta"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sono ore di apprensione per lo stato di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva e in gravi condizioni. Trasportato d’urgenza in ospedale nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, non si sa di preciso quale sia stata la causa scatenante del malessere del critico d’arte, nonché ex sindaco di Sutri. Ma la figlia Evelina, tramite l’avvocato Lorenzo Iacobbi, ha denunciato che il ricovero è frutto di un prolungato e incontrollato deterioramento fisico e non di una cosiddetta “depressione indotta“. La donna da oltre un anno contesta la gestione delle condizioni del padre, piegato da impegni continui e da un’attività pubblica estiva senza sosta.

Sgarbi ricoverato, il duro sfogo della figlia Evelina

Attraverso una nota del proprio legale Lorenzo Iacobbi, Evelina Sgarbi ha voluto chiarire come l’ospedalizzazione del padre Vittorio non sia frutto di un evento improvviso, bensì il risultato di una gestione irresponsabile delle già precarie patologie del professore.

La figlia, infatti, ha denunciato l’imposizione di viaggi continui, sbalzi termici e un carico di lavoro insostenibile durante l’estate per adempiere a promozioni ed eventi in tutta Italia.

ANSA

Le cartelle cliniche confermano un quadro fisiologico compromesso, smentendo la tesi che attribuisce la situazione unicamente a una depressione legata alle inchieste giornalistiche.

“Troppo comodo individuare capri espiatori che nulla c’entrano col quadro clinico complesso di Vittorio Sgarbi che soffre di patologie ben più gravi e precedenti la depressione che è solo una conseguenza del deperimento fisico e non la causa”, si legge nella nota.

L’attacco alla stampa e ai salotti televisivi

Nel testo diffuso dall’avvocato, e reso noto tra gli altri da Adnkronos, emerge anche una dura critica alla risposta dei media e delle trasmissioni televisive di fronte all’allarme lanciato dalla figlia nei mesi scorsi.

Evelina, infatti, denuncia di essere stata derisa, insultata e trasformata in un bersaglio al solo scopo di tutelare il personaggio pubblico e gli interessi economici legati al nome del critico.

Oggi, tramite il suo avvocato, chiede apertamente delle scuse formali da parte di tutti coloro che ne hanno ostacolato o sminuito l’operato.

Evelina con papà Vittorio Sgarbi, l’augurio

Attualmente, secondo quanto riferito dal legale Iacobbi, Evelina si trova al fianco del padre Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli, con la speranza che il 74enne possa riprendersi e ricevere finalmente le adeguate cure mediche lontano dai riflettori.

L’auspicio della famiglia è che si ponga definitivamente fine allo sfruttamento mediatico e commerciale della sua figura, consentendogli di affrontare la convalescenza con la necessaria riservatezza e con l’assistenza clinica richiesta dalle sue reali condizioni di salute.