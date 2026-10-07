Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva, la figlia Evelina vuole informazioni solo dai medici

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma per una grave insufficienza respiratoria dovuta a una polmonite. La figlia Evelina, che prima del ricovero aveva richiesto per il critico d’arte un amministratore di sostegno non ritenendolo più in grado di badare a se stesso, ora vuole ricevere informazioni sullo stato di salute del padre solo dai medici che lo hanno in cura.

La richiesta di Evelina sul papà Vittorio Sgarbi

Tutti e tre i figli di Vittorio Sgarbi, Carlo, Alba ed Evelina, sono andati a visitare il papà al Policlinico Gemelli di Roma, dove il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura è ricoverato dal 30 settembre per una grave insufficienza respiratoria dovuta a una polmonite.

Come ricostruito da La Vita in Diretta, Evelina è arrivata per prima da Milano, giovedì pomeriggio, quando il padre non era ancora cosciente. È rimasta alcuni minuti al suo capezzale, prima di ripartire. Ora Vittorio Sgarbi è vigile e le sue condizioni sono definite stabili.

ANSA

Accanto a lui, ognuno per conto proprio, sono arrivati gli altri figli Carlo e Alba, dall’Albania. Da giorni si alternano con Sabrina Colle e la zia Elisabetta accanto al padre.

Evelina Sgarbi, al momento, ha fatto sapere di preferire ricevere le informazioni sulle condizioni di salute del papà Vittorio solo dai medici che lo hanno in cura.

Le dichiarazioni di Evelina Sgarbi sul papà Vittorio

Nei giorni scorsi, dopo la visita in ospedale al papà Vittorio, Evelina Sgarbi aveva dichiarato a Fanpage di essere “distrutta, devastata“.

La figlia del critico d’arte aveva riferito di aver trovato il padre “in una condizione di estrema sofferenza“, che le ha “devastato la mente” e che le “rimarrà in modo indelebile conficcata nel cuore”.

Da tempo, Evelina Sgarbi ha richiesto un amministratore di sostegno per il papà Vittorio, da lei non ritenuto più in grado di badare a se stesso.

Le ultime sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi

Nella giornata di lunedì 5 ottobre, l’agenzia Adnkronos ha fornito un aggiornamento sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi.

Il critico d’arte, alle prese con una grave insufficienza respiratoria per la quale “proseguono le terapie”, è stato descritto come “stabile e vigile“.