Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva: "Stabile nella criticità", giallo sulla parola "vigile"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per una grave insufficienza respiratoria. Le sue condizioni restano critiche ma stabili. Fra i familiari c’è una disputa sullo stato di coscienza: la figlia Alba racconta di comunicare con lui attraverso gesti e sguardi, mentre l’avvocato di Evelina contesta questa ricostruzione.

Vittorio Sgarbi, come sta

Le condizioni del critico d’arte, 74 anni, restano delicate dopo essere stato ricoverato per una grave insufficienza respiratoria, ma gli aggiornamenti disponibili indicano una situazione “stabile nella criticità”.

Nel corso della trasmissione “Vita in diretta” si è affrontato il tema del confronto in famiglia sulle sue condizioni di coscienza. La figlia Alba racconta di aver ricevuto segnali positivi in tal senso, mentre l’avvocato di Evelina contesta la versione secondo cui il padre sarebbe vigile.

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Al centro della vicenda anche la scelta delle parole utilizzate per descrivere il quadro clinico, e le tensioni familiari che accompagnano le notizie dall’ospedale.

Ricoverato in terapia intensiva

L’inviata Antonia Del Pino ha riportato che, nell’ultimo aggiornamento preso in esame dalla trasmissione, non compariva più la parola “vigile”. La redazione avrebbe chiesto chiarimenti all’ufficio stampa del Gemelli, senza ricevere una risposta specifica su questo punto.

L’assenza di una conferma non permette, tuttavia, di concludere che Sgarbi abbia perso conoscenza. La questione è diventata particolarmente delicata perché, nei giorni precedenti, alcune notizie lo avevano descritto come stabile e vigile. Il 5 ottobre, ad esempio, Adnkronos Salute aveva riportato questa indicazione.

Le sorelle in disaccordo

A fornire una conferma in tal senso è stata Alba, una delle figlie di Vittorio Sgarbi, che ha raccontato di avergli fatto visita in ospedale insieme alla madre, Cosetta.

Nel messaggio inviato a “Vita in diretta”, Alba ha spiegato che, durante gli incontri, il padre riusciva a interagire con loro attraverso piccoli movimenti. Secondo il suo racconto, teneva gli occhi aperti, reagiva alle parole con cenni del capo e stringeva la mano quando gli parlavano. Anche Cosetta avrebbe confermato questa ricostruzione, riferendo che Sgarbi appariva in grado di seguire le loro parole e di reagire, pur senza parlare.

Differente, invece, la posizione espressa dall’avvocato Lorenzo Iacobbi, che assiste Evelina Sgarbi, il quale contesta l’idea che il critico d’arte sia attualmente cosciente. L’avvocato ha inoltre richiamato le difficoltà legate all’accesso a un reparto di rianimazione, sostenendo che una visita non garantirebbe necessariamente ad Evelina un contatto diretto e prolungato con il paziente.

Inoltre, l’avvocato ha sottolineato che la presenza in ospedale potrebbe costringere Evelina a condividere gli spazi esterni alla camera di degenza con persone con cui i rapporti sono particolarmente difficili. Il riferimento riguarda soprattutto Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, nei confronti della quale Evelina avrebbe manifestato una forte contrarietà.