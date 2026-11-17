Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato al Gemelli di Roma. La figlia Evelina e sua madre, Barbara Hary, sono preoccupate: dopo la visita in ospedale hanno riferito che il critico d’arte ha uno “sguardo vitreo” e che “ha detto ‘andate via tutti‘, non vuole farsi vedere in quelle condizioni”. Parole che stridono con l’ottimismo di Sabrina Colle, con cui i rapporti restano gelidi.

Lo scontro sui maccheroni al sugo

Sabrina Colle, sulle colonne del Giornale, racconta da settimane la degenza del compagno Vittorio Sgarbi. Tra gli aneddoti, a testimoniare la ripresa il “piatto di maccheroni al pomodoro” che avrebbe mangiato in stanza. Ricostruzione messa in dubbio da Evelina Sgarbi e da sua madre, Barbara Hary: “Fa un po’ ridere. I maccheroni al sugo? Non se ne parla proprio per il momento”, alludendo – ai microfoni di La volta buona – al fatto che non sia ancora in grado di farlo.

Evelina Sgarbi: “Ha detto ‘andate via tutti’, ma non mi ha mandato via”

Evelina Sgarbi ha raccontato poi che, durante la visita, il padre abbia detto “andate via tutti”, precisando che “non mi ha mandato via, non vuole farsi vedere in quelle condizioni”. A proposito delle sue condizioni, ha aggiunto che mercoledì 18 novembre i medici “chiuderanno la tracheostomia, ci hanno detto che è un passo avanti. Io sicuramente, avendolo visto di settimana in settimana, lo trovo meglio. Certo è comunque sempre una situazione grave“.

Barbara Hary e lo “sguardo vitreo” di Vittorio Sgarbi

Barbara Hary, sempre a La volta buona, ha dichiarato che Vittorio Sgarbi “aveva questo sguardo fisso, ci guardava e poi chiudeva gli occhi. Sicuramente non è così vigile e presente da parlare di quadri come dicevano certi pseudo-amici uscendo di qua. La realtà è completamente diversa, per questo troviamo superficiale l’analisi che ha fatto la consulente tecnica” che “non è mai venuta qui a trovarlo, non l’ha mai visto e poi ha anche valutato le cartelle cliniche con una certa leggerezza dicendo che questi aspetti erano secondari”.

I rapporti gelidi tra Evelina e Sabrina Colle

Evelina Sgarbi ha confermato che nell’ultima visita, al fianco del padre, ci fosse la compagna Sabrina Colle: “C’erano tutti, ma io non guardo nessuno. Onestamente, per me è come se non ci fosse: io parlo con i medici. Nonostante la situazione sia migliorata, se fosse stato accudito in un certo modo non sarebbe qui da un mese e mezzo”.

Rapporti gelidi anche con la sorella Alba: “Non sono stata io a creare una tensione per prima, anzi. Semmai, senza chiedermi niente, hanno ben pensato, lei e sua madre, di venire fuori dal tribunale a Roma l’anno scorso, il 28 ottobre, ad aizzare la gente contro, a gridarmi ‘vergogna’. Per me già solo questo basta.

A difenderla comunque c’è sempre la madre Barbara Hary: “Ha avuto il coraggio di esporsi in una situazione difficile, dove è stata molto attaccata molto infangata. Il più delle volte si tratta di persone che manco la conoscono, e che in realtà non conoscono neanche così bene Vittorio e non sanno che Vittorio, a Evelina, teneva moltissimo. Come carattere sono simili”.