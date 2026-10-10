Vittorio Sgarbi ricoverato, la figlia Evelina racconta come sta: "Stabile ma grave"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Stabile ma grave”, queste le ultime notizie sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 30 settembre. Queste le parole della figlia Evelina Sgarbi, ospite della trasmissione Verissimo.

Come sta Vittorio Sgarbi

Evelina Sgarbi è entrata nel dettaglio dell’iter vissuto dal padre negli ultimi giorni di degenza.

“È stabile ma purtroppo è tutto precipitato anche la narrazione di come è stato ricoverato”, le parole della figlia di Vittorio Sgarbi nella puntata di Verissimo del 10 ottobre.

“Il 29 settembre sera ha iniziato ad avere della febbre, il 30 faceva fatica a respirare” ha spiegato.

Evelina Sgarbi ha poi rivelato che il padre è stato “ricoverato in ospedale in terapia intensiva per polmonite”.

Le parole del primario

Evelina Sgarbi ha raccontato anche cosa le hanno riferito i medici del Policlinico Gemelli di Roma sulle condizioni di Vittorio Sgarbi.

“Quello che anche a me è stato detto dal primario è che non sta reagendo bene alle cure, non si sentono di essere troppo ottimisti per quanto non abbiano ancora provato tutto, perché ha una base veramente molto molto fragile e molto debilitata” ha spiegato.

Il racconto di Evelina Sgarbi

A Verissimo Evelina Sgarbi ha raccontato anche come le è stato comunicato il ricovero del padre.

“Mi ha provato a mandare un messaggio il compagno della sorella di mio padre e mi detto, buonasera Evelina, chiamami cortesemente quando puoi, ho notizie su tuo padre. Poi mi hs fatto uno squillo, come a dire io ho provato a chiamarla, non mi hs risposto”, le sue parole.

“Alla fine ho parlato con mio fratello che mi ha detto che era stato ricoverato in terapia intensiva per una polmonite e che ci esortavano a venire a trovarlo, come dire, potrebbe essere l’ultima volta che lo vedi”.

La figlia di Vittorio Sgarbi ha anche rivelato di aver visto il padre in ospedale e di essere rimasta “pietrificata” e di aver avuto un “crollo emotivo” per il dispiacere.

“Ho paura, l’avevo detto anche un mese fa che temevo per la sua vita” ha spiegato.

Vittorio Sgarbi come sta, il bollettino del 9 ottobre

L’ultimo bollettino sulle condizioni di Vittorio Sgarbi è stato emesso nella serata di venerdì 9 ottobre.

“Le condizioni di Vittorio Sgarbi si mantengono stabili. Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l’attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea”.