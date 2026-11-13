Vittorio Sgarbi ricoverato ma dal Gemelli arrivano buone notizie, passato dalla sub-intensiva alla Pneumologia

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Vittorio Sgarbi, ricoverato dal 30 settembre al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite con grave insufficienza respiratoria, ha lasciato la terapia sub-intensiva ed è stato trasferito in Pneumologia, dove lo seguirà il professor Luca Richeldi. Secondo fonti vicine respirerebbe bene e sarebbe cosciente.

Vittorio Sgarbi ricoverato, come sta

Passi in avanti nel lungo percorso di recupero di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, 74 anni, ha lasciato la terapia sub-intensiva del Policlinico Agostino Gemelli di Roma ed è stato spostato nel reparto di Pneumologia.

La novità è emersa nella serata del 12 novembre da fonti dell’Adnkronos Salute: da questo momento le cure passano all’équipe del professor Luca Richeldi, direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia del Gemelli e ordinario di Malattie dell’apparato respiratorio all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

ANSA

Le indicazioni che arrivano da chi conosce il quadro clinico sono incoraggianti: “Respira bene ed è cosciente”, riferiscono le fonti ascoltate da Fanpage. Durante la degenza il critico ferrarese sarebbe rimasto vigile quasi senza interruzioni, salvo nei giorni in cui i sanitari hanno dovuto ricorrere alla sedazione. Nel nuovo reparto andrà avanti il programma di riabilitazione respiratoria iniziato nelle scorse settimane.

Le tappe del ricovero

Per ora non ci sono previsioni sui tempi di un’eventuale dimissione. Sgarbi era giunto al Gemelli mercoledì 30 settembre a causa di una polmonite sfociata in una severa insufficienza respiratoria, ed era stato ricoverato subito in rianimazione. Il primo bollettino, firmato dal professor Massimo Antonelli, definiva le sue condizioni “critiche ma stabili”.

Con la comunicazione del 9 ottobre i medici avevano poi reso noto l’intervento di tracheostomia: “Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l’attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea”. Pochi giorni dopo la sorella Elisabetta e la compagna Sabrina Colle erano intervenute con una nota per fermare il proliferare di indiscrezioni.

Il 21 ottobre erano arrivati i primi segnali di un’evoluzione favorevole, con la prognosi ancora riservata. Lunedì 26 ottobre, dopo quasi quattro settimane, il paziente aveva lasciato la terapia intensiva per la sub-intensiva: la funzione respiratoria appariva migliorata, anche se la cannula tracheale restava in sede.

Il fronte della figlia Evelina

In parallelo prosegue la battaglia legale avviata dalla figlia Evelina. La donna ha contestato il supplemento di perizia depositato dalla consulente tecnica nominata dal Tribunale civile di Roma, la psicologa Pietronilla Romeo. Il documento confermerebbe le conclusioni già espresse sulla capacità di intendere e di volere del padre, senza però una nuova visita in ospedale dopo l’uscita dalla rianimazione.

Evelina ha annunciato che a breve saranno depositate le controperizie dei suoi consulenti, lo psichiatra Gabriele Dania e la neuropsicologa Carla Matta. L’ultima parola sulle condizioni di Sgarbi spetterà alla giudice Paola Scorza.