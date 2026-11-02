Vittorio Sgarbi ricoverato, Sabrina Colle svela il gesto del primario di Psichiatria: "Oltre il dovere"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ancora ricoverato al Policlinico Gemelli, Vittorio Sgarbi sta affrontando il trasferimento dalla Rianimazione al reparto di Pneumologia per proseguire il recupero. In un intervento su Il Giornale, la compagna Sabrina Colle ha raccontato la quotidianità della degenza, elogiando il personale medico e in particolare il primario di Psichiatria per il suo costante supporto.

Il trasferimento in Pneumologia di Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli

Ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, Vittorio Sgarbi sta vivendo una delicata fase di recupero che lo ha visto passare dalla Terapia intensiva al reparto di Pneumologia. A tracciare il quadro della degenza è stata la compagna Sabrina Colle attraverso un intervento pubblicato su Il Giornale, in cui evidenzia le difficoltà del critico d’arte ad adattarsi ai nuovi ritmi ospedalieri.

“Vittorio, che era un moto perpetuo, ora vede in ogni spostamento una minaccia potenziale alle sue attuali sicurezze”, ha spiegato Colle, sottolineando l’inquietudine legata al cambio di reparto dopo i giorni trascorsi in Rianimazione.

La compagna ha inoltre parlato della brigata del reparto guidato dal professor Luca Richeldi: “Tutti gli infermieri del reparto di pneumologia sono giovani e riescono a scherzare con lo scorbutico Vittorio“, creando un clima di familiarità essenziale per il percorso terapeutico.

La testimonianza di Sabrina Colle sul gesto del primario

Nel suo racconto, Sabrina Colle si è soffermata sulla presenza costante di una figura di riferimento per Vittorio Sgarbi in questo tragitto di cura all’interno della struttura sanitarie. Si tratta di Gabriele Sani, primario di Psichiatria del Policlinico Gemelli, definito dalla compagna dell’intellettuale come un vero e proprio “arcangelo”.

“Fra i tanti impegni, la sua presenza è un gesto di cura che va oltre il dovere”, ha scritto Colle, evidenziando la dedizione del medico nel dedicare tempo alle visite in corsia al di fuori della routine assistenziale.

Secondo quanto testimoniato dalla donna, il primario “sa ascoltare una mente complessa e confrontarsi con un carattere indomabile, cercando ogni volta il modo di raggiungerlo”, rappresentando un punto di forza morale nei momenti più complessi del ricovero.

La nuova prospettiva sul recupero

L’evoluzione del quadro clinico impone ora una gestione attenta dei tempi di riabilitazione, accantonando i ritmi lavorativi e l’iperattività che hanno caratterizzato la vita pubblica di Vittorio Sgarbi. Sabrina Colle invita a prendere atto della situazione attuale con realismo e fiducia per affrontare i prossimi mesi.

“Adesso bisogna trovare un passo sostenibile e dedicare le forze al recupero senza misurare ogni giornata sul ricordo della sua energia di un tempo”, ha precisato.

Il messaggio si conclude con uno sguardo aperto verso il futuro: “Iniziamo questo nuovo percorso con fiducia. Ci vorranno tempo e pazienza, ma oggi possiamo guardare oltre la paura e tornare a ciò che Vittorio ama e desidera”.