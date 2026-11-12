Vittorio Sgarbi secondo la psicologa potrebbe fare testamento e sposarsi, Evelina furiosa: "Lesioni cerebrali"

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Secondo la psicologa nominata dal Tribunale, Vittorio Sgarbi può sposarsi, fare testamento e gestire il proprio patrimonio. La specialista ha confermato le capacità decisionali del critico d’arte nonostante il lungo ricovero, ma la figlia Evelina contesta la perizia che ritiene non tenga conto delle reali condizioni di salute del padre.

La decisione della psicologa su Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, dal 30 settembre è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Nell’ottobre 2025 il critico d’arte aveva annunciato di voler sposare a Venezia la compagna Sabrina Colle. A dicembre dello scorso anno, il Tribunale ha disposto una consulenza per valutare la capacità di Sgarbi di decidere liberamente sulle nozze.

Nelle precedenti valutazioni, il critico è stato ritenuto lucido e capace di prendere decisioni autonomamente, condizioni confermate anche di recente dal supplemento di perizia depositato dalla psicologa nominata dal Tribunale.

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Secondo quanto emerso, la professionista ritiene che Sgarbi sia ancora in grado di compiere scelte importanti riguardanti la propria vita personale ed economica. Tra queste, anche la possibilità di sposarsi, fare testamento e amministrare il proprio patrimonio.

La battaglia della figlia Evelina

La figlia di Sgarbi, Evelina, contesta la decisione della psicologa del Tribunale e afferma di voler proseguire con la sua battaglia per tutelare la dignità del padre. La donna ha sottolineato le gravi condizioni di salute del padre e sostiene inoltre che la consulente abbia confermato la propria valutazione senza una nuova visita in ospedale.

Evelina ha anche annunciato che depositerà le relazioni di due specialisti di parte, uno psichiatra e una neuropsicologa, e ha chiesto alla giudice di tenere conto delle sue contestazioni. In un comunicato, la figlia di Sgarbi ha scritto di non poter più tacere “di fronte alla gravità di quanto sta accadendo sulla pelle di mio padre, Vittorio Sgarbi”.

“Come si può avere il coraggio di confermare, senza ulteriori approfondimenti clinici – ha continuato – per un uomo che è stato prima intubato, sedato, e che ha subito lesioni cerebrali recenti ed è rimasto per oltre 3 settimane in prognosi riservata, l’assurda tesi che sia perfettamente in grado di contrarre matrimonio, fare testamento o gestire patrimoni con volontà libera e stabile?”.

La donna si è continuata a chiedere come si faccia “a stabilire che mio padre Vittorio sia in grado di scegliere, se ancora non riesce a proferire parola?” e poi ha concluso: “Si mettano il cuore in pace. Io non mi fermerò e non permetterò a nessuno di calpestare la dignità e la salute di mio padre”.

Come sta Vittorio Sgarbi

Il 30 settembre Vittorio Sgarbi è stato ricoverato in ospedale a causa di una grave insufficienza respiratoria provocata da una polmonite. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento in terapia intensiva e, intorno al 10 ottobre, i medici hanno effettuato una tracheostomia percutanea per garantire un adeguato supporto alla respirazione.

Dopo quasi un mese in rianimazione, il 26 ottobre è arrivato il primo miglioramento significativo, con il passaggio in terapia sub-intensiva e l’avvio della riabilitazione respiratoria.

Intanto recentemente Sabrina Colle, a Il Giornale, ha raccontato di “piccole battaglie quotidiane” di Vittorio Sgarbi nella fase di recupero e che il critico d’arte continua a “esprimere la propria personalità riottosa e affronta questo percorso con la sua consueta ostinazione.