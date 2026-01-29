Vittorio Sgarbi si sottoporrà a una perizia entro il 31 maggio, sarà valutato da una psicologa psicoterapeuta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Vittorio Sgarbi sarà sottoposto a perizia medica, che dovrà essere completata entro il 31 maggio. La decisione è stata presa dal Tribunale civile di Roma a seguito della richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre. Il provvedimento è, dal punto di vista tecnico, una conseguenza del procedimento aperto dopo la richiesta della figlia di Vittorio Sgarbi. Ad effettuare la perizia un consulente tecnico d’ufficio, una psicologa psicoterapeuta, già nominata dal Tribunale. L’esperta dovrà esaminare gli atti, eseguire gli accertamenti ritenuti necessari e acquisire la documentazione sanitaria già presente.

Perché è stata disposta la perizia per Vittorio Sgarbi

Secondo quanto riferisce Vanity Fair, l’obiettivo per cui è stato dato l’ok ad effettuare la perizia è stabilire “le condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive” di Vittorio Sgarbi, tali da incidere sulla sua capacità di “autodeterminarsi”.

In particolare, dovranno essere analizzate queste condizioni quando si tratta di atti “di particolare rilevanza o dell’esercizio dei diritti personalissimi”.

Dunque, il tecnico d’ufficio dovrà valutare se Vittorio Sgarbi sia in grado di comprendere fino in fondo “il significato e le conseguenze personali, patrimoniali e giuridiche” delle sue azioni.

L’avvocato di Evelina Sgarbi ha spiegato che alla sua assistita interessa molto la salute del padre.

Cosa farà la psicologa psicoterapeuta

Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, nel corso di Dentro La Notizia, ha espresso la soddisfazione sua e della sua assistita per la decisione del Tribunale civile di Roma.

L’avvocato ha spiegato cosa farà nel dettaglio il consulente tecnico nominato dal giudice.

La psicologa e psicoterapeuta avrà accesso alle cartelle cliniche di Vittorio Sgarbi.

In precedenza, la difesa del critico d’arte aveva chiesto di mantenere riservata questa documentazione, richiesta respinta dal Tribunale secondo Iacobbi.

“Ci siamo opposti perché viola apertamente il contraddittorio”, ha dichiarato.

Evelina Sgarbi vuole salvare l’uomo, non il personaggio

L’avvocato di Evelina Sgarbi ha sottolineato quanto alla figlia di Vittorio Sgarbi stia a cuore la salute del padre: “Vogliamo salvare l’uomo e non il personaggio”.

Ha, anche, rimarcato che non si tratta in alcun modo di una questione economica.

La sua assistita non ha bisogno di alcuna azione patrimoniale perché già nell’asse ereditario.

Iacobbi ha, inoltre, specificato che ad Evelina Sgarbi è stato impedito di conoscere le condizioni di salute del padre.

Non avrebbe fatto richiesta di nominare un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, se le fosse stato permesso di venire a conoscenza della sua situazione psicofisica.

Infine, l’avvocato della figlia di Vittorio Sgarbi ha rivelato che il critico d’arte sarà ascoltato, per la prima volta, entro il 15 febbraio.