Vittorio Sgarbi stabile e vigile ma resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: proseguono le terapie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da giovedì 1 ottobre a causa di una grave insufficienza respiratoria. Le terapie per il 74enne ex sottosegretario alla Cultura proseguono, dall’ospedale fanno sapere che Sgarbi è stabile e vigile. Secondo l’ex compagna Barbara Hary ci sono “responsabilità oggettive” per le attuali condizioni di salute di Sgarbi.

Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli

Sono stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato da giovedì 1 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma per una grave insufficienza respiratoria.

Proseguono le terapie per il 74enne critico d’arte, che resta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva.

ANSA

Secondo quanto riferisce Adnkronos, l’ex sottosegretario alla Cultura viene descritto dall’ospedale come stabile e vigile.

Barbara Hary: ci sono “responsabilità oggettive”

“É vergognoso strumentalizzare inchieste giornalistiche legittime per depistare le responsabilità oggettive dell’attuale condizione di Vittorio”.

Così a LaPresse Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi ed ex compagna di Vittorio, commenta le ultime notizie sulle condizioni di salute del critico d’arte.

“Non è la prima volta – attacca – che Sgarbi lotta tra la vita e la morte dopo ricoveri arrivati, con evidente negligenza, in ritardo”.

“Non si può imputare alla depressione una infezione batterica che in un corpo stanco e già provato da tantissime patologie ha un effetto devastante”, ha aggiunto.

“Com’è possibile che ad accudire Vittorio, privi di ogni capacità e competenza, siano stati e siano ancora un social media manager, un autista e una ex modella?”.

E ancora: “Appare chiaro ed evidente che in questo contesto drammatico siano stati ‘reclutati’ una serie di personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica per rovesciare la verità. E certe affermazioni retoriche e di parte non possono e non devono assolvere gli attori reali di questo dramma dalle loro vere ed eclatanti responsabilità”.

Le parole della compagna Sabina Colle

“Sto vivendo uno dei momenti più difficili della mia vita”. Così la compagna di Vittorio Sgarbi, Sabina Colle, descrive al Giornale questi giorni di apprensione per il partner.

Colle ha spiegato che fino a martedì andava tutto bene, poi al risveglio l’ex sottosegretario “non respirava bene”, quindi il ricovero al Gemelli.