Vittorio Sgarbi torna ad Arpino a fare il sindaco, la visita a sorpresa dopo la depressione e la promessa

Vittorio Sgarbi ha fatto un ritorno inatteso ad Arpino dopo la lunga assenza dal municipio dovuta a problemi di salute. Arrivato verso le 17, ha visitato gli uffici comunali e fatto una passeggiata in piazza, informandosi su pratiche amministrative, iniziative natalizie e progetti per il commercio locale, dichiarando che parteciperà alle prossime riunioni di Giunta.

Ad Arpino si rivede Vittorio Sgarbi

Arpino non vedeva il suo sindaco da almeno 6 mesi. Giovedì 30 ottobre, Vittorio Sgarbi è tornato nel Comune che lo ha eletto sindaco oltre due anni fa, come testimoniato dalle immagini pubblicate sul profilo Facebook del suo ufficio stampa e rilanciate dallo stesso primo cittadino.

Sgarbi si è fatto ritrarre alla scrivania del palazzo comunale, accanto al vicesindaco Massimo Sera e ad altri amministratori. Com’è noto, i problemi di salute lo avevano allontanato dalla vita amministrativa del paese nel Frusinate, a causa di un periodo di depressione e a successive cure.

La visita al municipio e al paese

Arrivato ad Arpino intorno alle 17, secondo il vicesindaco non ha mostrato particolari segnali di affaticamento. “Ha fatto tutte le scale del municipio senza fermarsi, ha visitato gli uffici e poi si è concesso una breve passeggiata nella piazza principale” ha spiegato Sera.

Durante la visita, Sgarbi ha voluto fare il punto sulle pratiche in sospeso e si è informato sulle iniziative in programma per il Natale, chiedendo aggiornamenti sui progetti per valorizzare il commercio locale e attrarre visitatori.

Come confermato da Sera, Sgarbi ha garantito la sua presenza alle prossime riunioni di Giunta, anche se da remoto, prima di fare ritorno nella Capitale, dopo circa due ore di visita.

Sgarbi sindaco di Arpino

Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone, nel maggio 2023, ottenendo poco più del 44% dei voti. Alla guida del Comune, Sgarbi ha ribadito l’intento di valorizzare la città d’origine di Cicerone come “città della cultura”.

In sede amministrativa ha nominato vicesindaco Massimo Sera, con deleghe al centro storico, lavori pubblici, comunicazione e attività sportive.

I recenti problemi di salute

Sgarbi era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una sindrome depressiva, che lo ha portato anche a rifiutare il cibo e rimanere a letto.

Secondo fonti professionali, potrebbe aver subito una “depressione reattiva”, insorta dopo eventi di salute precedenti (tra cui un intervento cardiaco e un tumore alla prostata).

In interviste recenti Sgarbi ha dichiarato di “sentirsi meglio”, di aver iniziato a camminare e prendersi cura del suo corpo, pur riconoscendo che il percorso di recupero non è ancora concluso.