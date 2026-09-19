Vittorio Sgarbi torna in pubblico a Ferrara dopo la malattia, applausi e commozione a Palazzo dei Diamanti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vittorio Sgarbi è tornato in pubblico a Ferrara, dove è stato accolto da un lungo applauso durante l’inaugurazione della nuova mostra a Palazzo dei Diamanti. Il critico d’arte ha partecipato alla presentazione di “Da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Nuovi sguardi sulla natura e la modernità”, ritrovando il pubblico nella sua città. Un momento accompagnato da saluti, strette di mano e commozione.

Vittorio Sgarbi torna in pubblico a Ferrara

Come riporta Il Resto del Carlino, il ritorno di Sgarbi è avvenuto a Palazzo dei Diamanti, dove il critico è stato accolto con un applauso commosso dai presenti.

La mostra inaugurata a Ferrara riunisce 120 opere e propone un percorso dedicato alla trasformazione della pittura europea tra Ottocento e Novecento.

Tra i protagonisti dell’esposizione figurano Monet, Van Gogh e Kandinsky, insieme a numerosi altri artisti italiani ed europei.

Sgarbi, che è presidente di Ferrara Arte, ha partecipato alla presentazione rivendicando il valore dell’esposizione e il ruolo della città nel panorama dell’arte moderna e contemporanea.

Il ritorno davanti al pubblico ha avuto anche un significato personale per il critico, che ha ricevuto numerosi saluti e manifestazioni di affetto.

L’applauso per Sgarbi e il significato della mostra

Nel corso dell’inaugurazione Sgarbi ha definito quella dell’esposizione una vera “impresa”, sottolineandone la dimensione internazionale.

Il progetto mette infatti in dialogo opere provenienti dai musei ferraresi con quelle del Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam.

Per Sgarbi, la presenza di queste opere dimostra la capacità di Ferrara di confrontarsi con importanti istituzioni europee.

La mostra è curata da Sandra Kisters e Vasilij Gusella e racconta il rapporto tra natura, paesaggio e modernità attraverso nove sezioni.

Il percorso comprende dipinti, disegni, incisioni e sculture e affronta il passaggio dalla rappresentazione della natura alle nuove forme dell’arte moderna.

La mostra a Palazzo dei Diamanti fino a gennaio

“Da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Nuovi sguardi sulla natura e la modernità” resterà aperta fino al 10 gennaio 2027.

L’esposizione propone opere di grandi protagonisti della pittura europea, da Claude Monet a Vincent van Gogh, passando per gli italiani Giovanni Fattori, Giovanni Boldini e Umberto Boccioni e arrivando a Wassily Kandinsky.

Una parte del percorso è inoltre accompagnata da un progetto multisensoriale che utilizza suoni e odori per affiancare nuove modalità di fruizione alle opere.