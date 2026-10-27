Vittorio Sgarbi trasferito in terapia sub-intensiva al Gemelli, "permane la tracheostomia ma sta migliorando"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Vittorio Sgarbi è uscito dal reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per quasi un mese a causa di una grave crisi respiratoria. Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura è stato trasferito nel reparto di terapia sub-intensiva, all’interno della stessa struttura ospedaliera romana. I medici hanno rilevato un “miglioramento della funzione respiratoria”, anche se “permane la tracheostomia” praticata nelle scorse settimane.

Vittorio Sgarbi ha cambiato reparto al Gemelli di Roma

Stando a quanto appreso e riportato da Adnkronos Salute, nella giornata di lunedì 26 ottobre Vittorio Sgarbi ha lasciato la terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma ed è stato trasferito nel reparto di terapia sub-intensiva.

Sgarbi è stato ricoverato quasi un mese fa in ospedale in seguito a una grave crisi respiratoria.

Come sta Vittorio Sgarbi: le parole dei medici

L’agenzia di stampa ha anche fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi.

I medici hanno rilevato un “miglioramento” della sua funzione respiratoria, anche se ancora “permane la tracheostomia“, che era stata praticata a Vittorio Sgarbi nelle scorse settimane.

Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla cultura “inizierà la riabilitazione respiratoria”.

Le parole di Sabrina Colle sulle condizioni di Vittorio Sgarbi

Nella giornata di domenica 25 ottobre, sulle colonne de Il Giornale, Sabrina Colle aveva scritto a proposito delle condizioni di salute del compagno Vittorio Sgarbi: “La sua ripresa procede con un tempo che sfida la nostra impazienza: un giorno lo vedo più forte, un altro avverto la sua fatica. A volte ci rimango un po’ male, dopo una giornata buona vorrei che stesse sempre meglio, ma devo imparare a non pretendere che ogni giorno superi il precedente”.

Sabrina Colle ha ammesso: “Sarebbe crudele da parte mia non giustificare la sua stanchezza e non considerare il fatto che la terapia è stata pesante. Il corpo ha bisogno di tempo per recuperare”.

Il testo scritto da Sabrina Colle include anche una dichiarazione d’amore per Vittorio Sgarbi: “Continuo a provare per lui un amore più grande di quello che pensavo”.

Parlando delle sue visite in ospedale, Sabrina Colle ha poi aggiunto: “I nostri pensieri riescono a parlarsi seguendo le medesime strade”.