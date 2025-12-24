Vittorio Sgarbi tuona contro la figlia Evelina, dal matrimonio allo stato mentale: "Si preoccupi del suo"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In una recente intervista, Vittorio Sgarbi ha commentato la decisione del tribunale civile che ha congelato le nozze con Sabrina Colle in attesa di una perizia sulle sue condizioni. Inoltre, il critico d’arte ha attaccato la figlia Evelina, che aveva chiesto per lui un amministratore di sostegno, annunciando possibili azioni legali e confermando che non la inviterà né a Natale né al matrimonio.

Vittorio Sgarbi, nozze con Sabrina Colle congelate dal tribunale

Nuovo attacco di Vittorio Sgarbi nei confronti della figlia Evelina, che nelle scorse settimane aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che le sue condizioni di salute destassero preoccupazione.

Il politico e critico d’arte ha rilasciato un’intervista al Corriere, commentando la recente decisione del tribunale civile che ha congelato le nozze con Sabrina Colle in attesa della perizia.

Sgarbi ha ribadito che la decisione di rimandare le nozze era comunque una volontà condivisa con la compagna e ha lanciato un nuovo attacco contro Evelina.

“Nessuno potrà più permettersi di sostenere illazioni calunniose né sul mio reale stato di salute né sulla liceità dei comportamenti di chi mi sta vicino”, ha affermato.

L’attacco alla figlia Evelina

Vittorio Sgarbi ha anche raccontato che Sabrina Colle è “irritata dalle continue manipolazioni della verità a mezzo stampa”. La coppia ha peraltro annunciato l’intenzione di agire per vie legali contro alcune emittenti televisive e contro la stessa Evelina.

“Evelina non dovrebbe preoccuparsi del mio stato mentale più di quanto non dovrebbe fare per il suo”, ha dichiarato.

Sgarbi dovrà comunque attendere la perizia per dimostrare di essere in grado di gestire il proprio patrimonio e i propri diritti, dopo l’episodio di depressione che, all’inizio del 2025, lo ha portato al ricovero ospedaliero.

Il mancato invito alla figlia

Incalzato dal giornalista Fabrizio Caccia del Corriere, Vittorio Sgarbi ha affermato che non inviterà la figlia Evelina né a Natale né al matrimonio con Sabrina Colle.

“Evelina è stata invitata fin troppe volte a visitarmi a casa, anche davanti alla giudice. Non credo che rinnovare l’invito oggi possa conseguire alcun effetto”, ha affermato.

In merito all’invito al futuro matrimonio, ha commentato: “La mia lucidità mentale si misura anche dal fatto che non prendo sul serio domande simili”.