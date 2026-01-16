Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre espulsioni ad Asti

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Asti ha intensificato le attività di controllo durante la settimana corrente.

Nel corso di questi servizi sono stati individuati tre cittadini stranieri di nazionalità albanese che, a seguito di approfonditi accertamenti, sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

L’obbligo di lasciare il territorio

Per ciascuno dei soggetti identificati è stato notificato un decreto di espulsione con l’obbligo di abbandonare il territorio dello Stato entro 30 giorni dalla notifica.

La misura prevede la partenza volontaria, offrendo così ai destinatari la possibilità di organizzare il proprio rientro nel Paese d’origine senza ricorrere all’accompagnamento coatto.

Ritiro dei documenti di viaggio

In parallelo alla notifica dei decreti di espulsione il Questore di Asti ha disposto il ritiro dei documenti di viaggio appartenenti ai cittadini stranieri coinvolti.

Questa misura accessoria è stata adottata come garanzia per assicurare che i provvedimenti di espulsione vengano effettivamente eseguiti nei tempi previsti dalla legge.

Le attività di controllo e le conseguenti espulsioni si inseriscono nel quadro delle azioni quotidiane svolte dalla Polizia di Stato di Asti per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione.

Questi interventi rispondono alle esigenze di legalità e sicurezza espresse dalla collettività, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dell’ordine pubblico anche attraverso questo genere di interventi e provvedimenti. Non è dato sapere se i tre cittadini si siano inoltre macchiati di reati prima degli accertamenti delle forze dell’ordine, né da quanto tempo vivessero in Italia senza un regolare permesso.

IPA