Viviana Parisi e il figlio Gioele morti a Caronia, i sospetti della famiglia che vuole riaprire le indagini

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il caso della morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele ritorna agli onori della cronaca dopo i nuovi e insistenti sospetti della famiglia. L’ipotesi dell’omicidio-suicidio dell’agosto 2020, infatti, non convince Daniele Mondello, marito della donna e papà della piccola vittima, tanto da richiedere l’apertura delle indagini per cercare di chiarire le effettive cause del decesso dei due, ritrovati privi di vita tra le campagne di Caronia, nel Messinese. Tante, secondo l’uomo, le cose che non tornano e le contraddizioni in un caso ancora avvolto nel mistero dopo sei anni.

La richiesta della riapertura delle indagini

Daniele Mondello da anni si batte per cercare di trovare la verità sulla morte della moglie e del figlio. Per lui Viviana e Gioele sono stati uccisi, ma la procura avrebbe chiuso troppo frettolosamente le indagini.

“Non crediamo che Viviana abbia ucciso Gioele, mi devono spiegare perché lei ha due buchi dietro alla testa. Mi devono spiegare perché è stata trovata con un ciuffo di capelli”, ha detto Mondello alla trasmissione Morning News, in onda su Canale 5.

ANSA

L’uomo, infatti, sostiene che ci siano troppe contraddizioni, soprattutto considerando l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.

“È stata male nel periodo Covid, come tutti, ma non è che perché aveva l’ansia allora ha ucciso mio figlio”, ha detto.

Per Daniele Mondello, quindi, non ci sono altre strade: “Ci sono 8 ipotesi, la procura non sa neanche com’è morto mio figlio. Il caso si deve riaprire“.

L’accusa del marito di Viviana Parisi

“Hanno sbagliato tutto dall’inizio: i droni hanno visto mia moglie sotto il traliccio il giorno dopo e se ne sono accorti 20 giorni dopo”, ha sottolineato Mondello ai microfoni di Morning News.

E i sospetti dell’uomo sono troppi, tanto da ipotizzare cosa possa essere successo: “Io penso che mio figlio sia stato aggredito da animali e che mia moglie sia stata uccisa. E ne sono convinto al 100%. E mio figlio è stato nascosto in quella campagna, pensavano non lo trovassimo e invece l’abbiamo trovato”.

Non mancano anche allusioni al possibile coinvolgimento degli operai con i quali Viviana avrebbe avuto l’incidente in galleria poco prima della sparizione tra le campagne di Caronia: “Tra l’altro gli operai lavoravano per il traliccio e guarda caso mia moglie è stata trovata lì. Ci sono troppe contraddizioni“.

Parla l’avvocato di Daniele Mondello

Nel corso della trasmissione Morning News è intervenuto anche Francesco Mazza, avvocato della famiglia Mondello, il quale respinge tutte le ricostruzioni fatte dalla procura.

Il legale, rispondendo alle domande del presentatore, ha sottolineato come il caso sia un mistero in quanto “le analisi tossicologiche hanno escluso la presenza di sostanze come benzodiazepine e cocaina” e che “la famiglia non ha sottovalutato lo stato di salute di Viviana”.

“La ricostruzione della procura, frettolosa, che ha valutato che Viviana si sia arrampicata e gettata dal traliccio, non trova compatibilità. Si sono innamorati della tesi omicidio-suicidio e non hanno valutato gli elementi oggettivi che abbiamo portato a conoscenza della procura”, ha accusato.

Due le prove mancanti: “Sul traliccio non c’è traccia di Viviana che si è arrampicata. La posizione di Viviana non è compatibile con la caduta. I denti rosa? Nella letteratura scientifica si fa riferimento al fatto che si formino a seguito, non sempre ma spesso, di asfissia per annegamento. Non è un’evidenza scientifica assoluta, ma escluderla a priori come fatto dalla procura è sbagliato”.

E anche Daniele Mondello continua ad avere dubbi: “Dire che prendeva pillole è sbagliato, lo dicono gli esami. È stata la cosa più facile perché hanno sbagliato tutto dall’inizio. Hanno schierato droni, esercito e di tutto e poi uno con la falce va e mi trova mio figlio dopo 20 giorni. Loro avevano un rapporto impressionante, Viviana viveva per Gioele. Per questo dico che non l’ha toccato neanche con un dito, mia moglie è morta per difendere mio figlio”.

Il caso di Viviana Parisi e Gioele Mondello

Il caso di Viviana Parisi e Gioele risale all’agosto 2020, quando la donna e il piccolo vennero ritrovati privi di vita nelle campagne di Caronia.

Secondo quanto ricostruito, Viviana sarebbe uscita di casa con Gioele per raggiungere Milazzo, ma l’auto non avrebbe mai imboccato quella strada. Per strada, verso Palermo, l’automobile della donna si sarebbe scontrata con un furgone di alcuni operai. Viviana sarebbe scesa a piedi con Gioele e si sarebbe inoltrata per la vegetazione facendo perdere ogni traccia di sé.

Dopo giorni di ricerche, Viviana venne trovata ai piedi di un traliccio e l’ipotesi fu quella di un suicidio. Il corpo, o meglio i resti, del piccolo Gioele vennero trovati nascosti nel bosco.

Si è da sempre formulata l’ipotesi dell’omicidio-suicidio collegato alla depressione della donna che prima avrebbe ucciso il bimbo e poi si sarebbe lanciata dal pilone.