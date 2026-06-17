Vladimir Luxuria bullizzata a scuola, le lacrime in tv: "Da adolescente sguardi accusatori quando camminavo"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vladimir Luxuria, al secolo Wladimiro Guadagno, è stata ospitata a “Storie al bivio”, programma di Rai 2 condotto da Monica Setta. Si è raccontata alla giornalista a cuore aperto, ricordando anche gli anni scolastici in cui fu vittima di episodi di bullismo. Nel raccontare alcune vicende del suo passato è stata sopraffatta dalle lacrime.

Vladimir Luxuria vittima di bullismo: gli anni difficili a scuola

L’attivista ha spiegato di credere che la famiglia sia un porto sicuro, quando soprattutto una persona attraversa un periodo complicato. Il tema è poi scivolato sulla decisione presa da giovane da Luxuria di trasferirsi da Foggia nella Capitale.

“Con quale sogno sono venuta a Roma? Intanto per l’università, tant’è che poi mi sono laureata in Lingue e Letteratura Inglese con 110 e lode. Ma sai perché te lo dico? Non per fare la secchiona. Perché, come quel giorno che avevo pensato di abbandonare la mia famiglia, c’è stato un giorno che ho pensato di abbandonare la scuola perché ero vittima di bullismo”, ha raccontato l’ex parlamentare.

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Luxuria: “Mi hanno fatto pipì nelle scarpe”

Luxuria ha poi elencato una serie di episodi in cui le fu mancato di rispetto: “Quando facevano il mio cognome all’appello, ‘Guadagno‘, sentivo dietro con tono sbeffeggiante gli altri dire ‘guadagno, guadagno, guadagno’. Poi tornavo al banco dopo essere andata in bagno, aprivo il libro e trovavo scritto ricchio** e quindi dovevo strappare quella pagina”.

E ancora: “Quando si andava a fare educazione fisica sembrava dovesse essere l’ora di dimostrazione della virilità, cioè lo sport come dimostrazione di essere maschi. E in quel momento la mia diversità risaltava ancora di più. Cambiavo le scarpe e mettevo la tuta, facevo educazione fisica. Una volta rientrai e avevano fatto la pipì nelle mie scarpe che aveva lasciato lì e sentivo che ridacchiavano tra di loro”.

“Era un ambiente ostile. Nonostante io amassi studiare, pensavo ‘non ce la faccio più'”, ha confessato. E invece non si è fermata: “Anche lì un angelo protettore, una stella o forse mia nonna che ho perso molto presto devono avermi dato la forza di dire ‘vai avanti’. Così sono venuta a Roma, mi sono laureata e poi ero attratta dal mondo dello spettacolo, ero attratta anche dalla militanza e dalla politica. Insomma Roma rappresentava un po’ quella grande madre che mi accoglieva”.

Le lacrime di commozione: “Ho trovato persone belle”

“Io – ha proseguito – non ho mai né distrutto le mie foto di quando ero maschietto, non ho mai voluto rompere i rapporti con le persone del passato. Io sono quello che sono grazie anche a quel Vladimiro che si guardava malinconico allo specchio e si chiedeva che futuro avrai”.

“Adesso – ha aggiunto – mi porto dentro Vladimiro come un fratellino piccolo al quale vorrei dirgli, se potessi tornare indietro, ‘forza e coraggio, vedrai che troverai tante persone che ti vogliono bene…'”. A questo punto è stata sopraffatta dalla commozione e il viso si è solcato di lacrime.

“E le ho trovate quelle persone, e tante. Ero abituata a camminare quando ero adolescente a sentire degli sguardi indagatori, accusatori. Io adesso trovo tante persone che mi sorridono, che mi dicono che cose belle”, ha dichiarato dopo essersi ripresa.

“Me ne frego di quello che scrivono sui social perché quelle non sono persone, quelle sono facce anonime. Io voglio vedere le facce vere, le facce vere che incontro. Sono stata molto fortunata”, ha concluso.