Vladimir Putin e le condizioni di salute avvolte nel mistero, dubbi dopo l'ultimo video dalla parata in Cina

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tornano le voci sui presunti problemi di salute di Vladimir Putin e gli osservatori analizzano fotogramma per fotogramma gli ultimi video che immortalano il presidente russo, a partire da quelli che lo hanno mostrato alla parata di Pechino del 3 settembre. Massimo D’Alema, ex presidente del Consiglio italiano, era presente. Secondo lui, Putin non riusciva a camminare sulle proprie gambe e doveva essere sostenuto da due persone. Particolare che, però, dai video non emerge.

Putin in Cina

La scena ufficiale mostrava la potenza militare cinese, ma per l’Occidente un altro elemento di interesse alla parata di Pechino per il Giorno della vittoria sul Giappone è stata la presenza di Vladimir Putin in veste di ospite d’onore.

I media hanno ricominciato ad alimentare le speculazioni sulle condizioni di salute di Putin, da anni oggetto di pettegolezzi, smentite e teorie.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“Putin aveva al suo fianco due persone che lo sostenevano…” tanto che sembrava di “vedere Silvio Berlusconi nell’ultimo periodo”, ha dichiarato D’Alema. Una testimonianza che ha riacceso i dubbi.

Un’inchiesta del media indipendente Proekt rivelò che sugli aerei di Stato di Putin viaggiavano regolarmente un oncologo e due otorinolaringoiatri. Documenti ufficiali mostrarono decine di visite mediche: 35 solo nel 2017 e altre 25 fra il 2018 e il 2021. Da lì nacque il sospetto di un tumore alla tiroide, che – secondo Newsweek – sarebbe stato rimosso nell’aprile 2022.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Speculazioni sulla salute di Putin

Le ipotesi su Putin colpito da una malattia grave circolano dal 2022, dall’indomani dell’invasione dell’Ucraina. In sintesi: “Putin è malato, ha un tumore, ha la leucemia, ha problemi alla tiroide, ha il Parkinson, ha la sindrome di Cushing, ha una forma di demenza, ha una malattia sconosciuta“, eccetera.

Qualcuno ha fantasticato su una forma di rigidità a un arto considerato il fatto che, quando cammina, Putin lascia ciondolare un braccio mentre l’altro lo tiene disteso e fermo lungo il fianco. Anche questa speculazione è stata smentita: si tratterebbe del tipico modo di camminare delle spie del Kgb, con la mano rigida al fianco, sempre pronta a scattare per estrarre la pistola.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Altri dettagli hanno incuriosito gli analisti: il rifiuto di usare occhiali da vista (“mi danno la nausea”, ha detto) nonostante la necessità di testi con caratteri molto grandi, e il volto gonfio che in più occasioni ha dato adito a sospetti su terapie farmacologiche. Ma anche in questo caso, potrebbe trattarsi solo del desiderio del 73enne Putin di mostrarsi ancora giovane e vigoroso: niente occhiali, perché invecchiano, e qualche punturina per spianare le rughe.

Zelensky, in più occasioni, ha previsto una “morte imminente” di Putin, salvo poi ammettere che la sua stessa presenza nei video alimenta incertezze sulla reale situazione.

Come sta Putin davvero

Il New York Times, citando fonti riservate, lo descriveva addirittura come “più in salute di tanti di noi”. Nel 2023 Tony Radakin, capo di Stato maggiore della difesa britannica, dopo un diluvio di speculazioni, bollò come “wishful thinking” ogni ipotesi relativa a una fantomatica malattia putiniana. In pratica, solo una speranza infondata.

In realtà, come stia realmente Vladimir Putin lo sa solo il diretto interessato, oltre a una ristrettissima cerchia di medici e collaboratori.