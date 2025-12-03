Vladimir Putin minaccia l'Europa, la Russia è "pronta alla guerra": l'ipotesi dell'attacco nucleare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato l’Europa, ventilando la possibilità di un attacco che distrugga l’intero continente. Lo ha fatto a margine dell’incontro con gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff, per discutere del piano americano sulla fine in Ucraina. Colloqui che non sembrano essere andati a buon fine.

Putin minaccia l’Europa: “Non rimarrà nessuno”

Il leader russo Vladimir Putin ha minacciato l’Europa, facendo riferimento in maniera indiretta alla possibilità di un attacco nucleare.

Lo ha fatto margine degli incontri con gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff, durante i quali si è discusso del piano di pace americano per l’Ucraina.

ANSA Gli inviati americani Steve Witkoff (in primo piano) e Jared Kushner (in secondo piano)

Putin ha dichiarato che la Russia è pronta alla guerra con l’intera Europa, aggiungendo poi:

Se l’Europa dovesse all’improvviso voler fare la guerra e iniziare, noi siamo pronti fin da ora. Potrebbe rapidamente crearsi una situazione in cui non avremo più con chi negoziare.

Il Cremilino è in realtà sempre più in difficoltà: ha dimezzato in tre anni il proprio fondo sovrano e, per finanziare lo sforzo bellico in Ucraina, sarà costretto ad alzare le tasse.

La risposta del segretario della Nato Rutte

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha risposto immediatamente alle parole di Putin.

Rutte ha dichiarato che gli alleati devono rispondere alle parole del leader russo intensificando gli investimenti a sostegno dell’Ucraina.

Il segretario dell’Alleanza Atlantica ha quindi ricordato:

Mosca continua a mettere alla prova la nostra deterrenza, a violare nostro spazio aereo con jet e droni, ha condotto sabotaggi e invia navi spia nelle nostre acque. Queste azioni sono sconsiderate e sono pericolose.

Rutte ha poi lodato l’impegno dei Paesi europei a investire sulla difesa e ha spronato più volte i governi occidentali ad aiutare Kyiv a difendersi dai bombardamenti russi sui civili.

I colloqui di pace per l’Ucraina

Gli inviati statunitensi in Russia e la delegazione diplomatica del Cremlino sono rimasti a colloquio per cinque ore ma non sembrano aver ottenuto i risultati sperati da Trump.

Al termine, la diplomazia russa ha fatto sapere, attraverso fonti di stampa, che la pace in Ucraina non è più vicina di quanto non lo fosse prima di questo incontro.

Kushner e Witkoff avrebbero dovuto incontrare il presidente ucraino Zelensky a Bruxelles per riferirgli di quanto ottenuto, ma il meeting è stato annullato.