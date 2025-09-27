Vladimir Putin sta male? La rivelazione di D’Alema dopo l’incontro e il giallo degli uomini che lo sostenevano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Mi è parso molto affaticato“. Così Massimo D’Alema parla del leader russo Vladimir Putin dopo averlo incontrato a Pechino per le celebrazioni organizzate dalla Cina per gli ottanta anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. L’ex presidente del Consiglio dice di averlo visto “sostenuto da due persone“, un dettaglio che alimenta il giallo sulla salute di Putin. Da tempo infatti circolano le voci più disparate sui presunti problemi di salute del 72enne presidente russo, tutte smentite dal Cremlino.

La rivelazione di Massimo D’Alema su Vladimir Putin

A inizio settembre Massimo D’Alema è stato in Cina, ospite del governo di Pechino, per assistere all’imponente parata militare organizzata da Xi Jinping.

Tornato in Italia, è stato bersaglio di critiche e polemiche, a partire dalla foto che l’aveva ritratto insieme ai leader di diversi regimi autoritari nell’orbita russo-cinese, come il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un e il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko.

ANSA

Nel corso delle celebrazioni a Pechino D’Alema ha incrociato anche il presidente russo Vladimir Putin.

Ad alcuni amici, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, avrebbe confidato di essere rimasto impressionato dalle sue condizioni: “Putin mi è parso molto affaticato“.

“Sembrava Silvio Berlusconi nell’ultimo periodo”

Nel suo racconto D’Alema ha fornito un dettaglio rilevante, destinato ad alimentare le speculazioni sullo stato di salute del leader russo.

“Putin aveva al suo fianco due persone che lo sostenevano“, avrebbe detto D’Alema, anche se non è noto quando e dove.

Dalle immagini circolate non è apparso che Putin potesse avere qualche problema evidente.

Per come l’ha trovato, a D’Alema è sembrato di “vedere Silvio Berlusconi nell’ultimo periodo“.

I presunti problemi di salute di Putin

Da molto tempo si rincorrono voci su voci sui presunti problemi di salute di Vladimir Putin.

Ciclicamente, sulla base di questo o quel dettaglio, vengono avanzate varie ipotesi sulle malattie di cui soffrirebbe il leader russo, dal tumore del sangue al Parkinson, fino alla sindrome di Cushin, tutte sempre smentite dal Cremlino.

Di certo c’è che la cartella clinica di Putin non è nota, è anzi uno dei segreti meglio custoditi dai servizi segreti russi.

È noto che durante i suoi viaggi all’estero gli uomini della scorta lo seguono fino in bagno per poter raccogliere feci e urine, in modo da non lasciare tracce che possano essere analizzate.