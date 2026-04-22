Vladimir Solovyov e le minacce a Nato e Occidente nel 2022, "non ci sarà nessuna pietà"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Tra le uscite più estreme del giornalista Vladimir Solovyov nei confronti dell’Occidente, Italia inclusa, spicca senza dubbio la minaccia non troppo velata nei confronti dei Paesi membri della Nato. Balzato nuovamente agli onori delle cronache per le sue accuse nei confronti di Giorgia Meloni, il giornalista russo ha un ricco curriculum di dichiarazioni propagandistiche. Nell’aprile 2022, ospite di una puntata di Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio, il "fedelissimo" di Vladimir Putin fu messo di fronte a molte di queste. Una su tutte: "Distruggeremo l’Occidente".

Le minacce sulle TV russe del 2022: "Distruggiamo l’Occidente"

Le dichiarazioni dei giornalisti russi, specie di quelli più in vista come Solovyov, sono storicamente utilizzate dal Cremlino come amplificatore dei timori occidentali. L’obiettivo è sempre quello di incentivare il caos interno ai satelliti europei degli Stati Uniti, invischiati in un momento di difficoltà.

Da qui il martellamento mediatico dei primi mesi del 2022, in cui ogni angoscia occidentale trovava una risposta spaventevole nei talk show russi. Nella puntata del 28 aprile 2022 di Dritto e Rovescio, alla presenza di Solovyov, passarono in rassegna diverse dichiarazioni di questo tipo.

"L’operazione militare in Ucraina è l’inizio della terza guerra mondiale". "Se non combattiamo direttamente contro la Nato, combattiamo sicuramente contro le loro infrastrutture". "Gli americani non hanno i missili che abbiamo noi".

Lo stesso Vladimir Solovyov, durante una puntata del suo celebre show Вечер с Соловьевым (Vecher s Solov’yevym, "Serata con Solovyov"), sottolineò come la fornitura di armi a Kiev da parte dei Paesi Nato avesse trasformato la guerra della Russia in una guerra contro tutto l’Occidente.

"Quando questa operazione militare speciale finirà, gli Stati della Nato dovranno chiedersi se avranno armi e uomini per difendersi", aggiunse il conduttore russo. E poi la chiosa apocalittica: "Non ci sarà alcuna pietà per loro".

La paura dei missili nucleari russi

La questione dei missili fu una delle più chiacchierate in quel periodo. Su Rossija 1, il principale canale della TV di Stato russa, divenne celebre il notiziario in cui fu mandata in onda la simulazione del lancio di vettori ipersonici verso le capitali europee.

"Un nostro missile nucleare raggiungere Londra in 12 secondi", illustrava un esperto interrogato dai conduttori. La Gran Bretagna, proseguì, "è un’isola e i danni per il continente sarebbero minimi. Inoltre ha una difesa aerea debole".

La minaccia, seppur narrativa, non risparmiò neanche una delle città simbolo degli stessi Stati Uniti: "Se lanciassimo un solo missile da 7,5 megatoni contro New York, la città verrebbe completamente distrutta".

La frattura tra Russia e Occidente alla base delle minacce

La accuse di fascismo nei confronti di Giorgia Meloni si inseriscono nel solco propagandistico adottato dal Cremlino dal febbraio 2022 in poi. Il progressivo "sguardo a Est", verso la Cina cooperante di comodo in funzione anti-americana, la Russia l’aveva inaugurato anni e anni prima.

Dopo un disgelo dei rapporti in seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, la postura degli Stati Uniti si rivelò sempre più dura nei confronti di Mosca. Da un’iniziale coinvolgimento nei mercati europei, soprattutto nella vendita di energia, l’Orso russo fu gradualmente allontanato.

Questo perché Washington, tratto comune a diverse amministrazioni presidenziali, aveva timore che si ripresentasse l’incubo strategico per eccellenza legato al Vecchio Continente: che le straordinarie capacità tedesche si sposassero con le immense risorse naturali russe. Cioè che Mosca penetrasse con efficacia nella perla dell’impero americano.

C’è il rischio che la Russia attacchi l’Europa?

Da lì lo sfilacciamento dei rapporti, gli atti ostili come le sanzioni (comminate anche alla Germania) e infine la guerra per procura in Ucraina. Al di là della retorica, la Russia non ha però alcuna motivazione strategica per attaccare un Paese europeo, specie ora che sono praticamente tutti membri della Nato.

Se non è la storia a convincerci, basti il fatto la guerra si è evoluta. Tralasciando le pur dirimenti motivazioni sull’inopportunità di un conflitto totale contro un’unione di Stati e gli Usa, la Russia ha modificato il proprio modo di affrontare i Paesi che considera ostili.

Non invasioni terrestri o bombardamenti, ma guerra elettronica e asimmetrica. Gli attacchi informatici, gli affari oscuri con Paesi europei con tanto di aggiramento delle sanzioni e le interferenze nelle opinioni pubbliche degli Stati più "in bilico" ne sono un esempio.

"E allora l’Ucraina?" potrebbe domandare qualcuno. L’Ucraina è un’altra storia: fa parte del cosiddetto estero vicino russo, cioè quelle porzioni di territorio esterne al cuore della nazione in cui la nazione si difende per non far entrare il nemico in casa. Per i russi, ma proprio tutti i russi, l’Ucraina non è Europa.