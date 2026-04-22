Vladimir Solovyov e lo scontro con Del Debbio a Dritto e Rovescio nel 2022: "Non osate", "mi fa inc******"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il nome di Vladimir Solovyov è tornato in auge in Italia per via degli insulti rivolti a Giorgia Meloni, definita "fascista". Il giornalista russo non è certo nuovo a uscite spigolose riguardo al nostro Paese. Già nel 2022 tuonò contro le presunte fake news diramate dalla televisione italiana, parlando di propaganda anti-russa durante un’intervista con Paolo Del Debbio durante la trasmissione Dritto e Rovescio. Il conduttore fedelissimo di Vladimir Putin si lasciò andare a espressioni decisamente colorite, scatenando la reazione del collega italiano: "Questo mi fa inc******".

Perché Solovyov è così in vista dentro e fuori dalla Russia

Vladimir Solovyov potrà anche suonare semi sconosciuto in Italia, ma in Russia è uno dei giornalisti più celebri dell’intera Federazione. Il suo canale su Max (Makc), l’alternativa russa a WhatsApp, è tra i tre più seguiti nelle grandi città.

Compare praticamente ovunque in TV e sul web e uno dei suoi compiti principali, senza nasconderci dietro un dito, è quello di avvalorare la propaganda ufficiale del Cremlino.

Per questo motivo esattamente quattro anni fa, il 28 aprile 2022, a soli due mesi dall’invasione su larga scala dell’Ucraina, il conduttore russo accettò l’invito nel programma di Paolo Del Debbio. Ai tempi la sbandierata amicizia tra Italia e Russia era ancora un fresco ricordo, nonostante le sanzioni spiccate su impulso statunitense.

Ebbene, Solovyov era uno dei professionisti migliori, secondo il Cremlino, per sobillare le frange russofile presenti nel nostro Paese. Come anche in altri Stati Ue storicamente vicini a Mosca come l’Ungheria.

Cosa ha detto Solovyov a Del Debbio nel 2022

Sembra una vita fa, ma in quei primi sconvolgenti mesi del 2022 i temi più ricorrenti in relazione alla guerra in Ucraina erano il massacro di Bucha e la distruzione totale di Mariupol. Vladimir Solovyov fu interpellato proprio su questi argomenti, adirandosi non poco per quelle che ha definito "false ricostruzioni occidentali".

"Come sempre volete nascondere una bugia con altre bugie, vero? Volete che vi temano in tutto il mondo? Non potete capire di cosa state parlando". E poi l’affondo, sulla stessa linea retorica delle offese rivolte in questi giorni alla premier Giorgia Meloni.

"Questo comportamento riporta all’epoca che tanto dite di odiare, quella di Mussolini e del fascismo. Dite che in Italia c’è la democrazia, ma è la stessa cosa. Avete paura di dire la verità".

Botta e risposta durante la diretta di "Dritto e Rovescio"

A quel punto Paolo Del Debbio ha interrotto il giornalista russo per puntualizzare: "In questo studio ci sono almeno due figli di deportati in campi di concentramento nazisti. Uno sono io e l’altro è Emanuele Fiano. Eviti dunque di parlare di fascismo, perché mi fa inc******. Non so come si dice in russo".

La controreplica di Solovyov è stata altrettanto veemente. "E voi non osate fare vedere fotografie e false e paragonarmi a Goebbels. Perché nella mia famiglia ci sono persone uccise da Bandera e dai suoi sostenitori".

Il riferimento è alla figura controversa di Stepan Bandera, nazionalista ucraino che collaborò coi nazisti ai tempi dell’Operazione Barbarossa che portò all’invasione dell’Unione Sovietica. Un personaggio storico che alimenta ancora oggi la retorica russa sul presunto neonazismo ucraino.