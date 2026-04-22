Vladimir Solovyov torna all'attacco di Giorgia Meloni, "complice dei crimini del fascista Mussolini"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuovo attacco di Vladimir Solovyov contro Giorgia Meloni. Non contento degli insulti e delle frasi sessiste che hanno scatenato il caso diplomatico con Mosca, suscitando la condanna trasversale della politica anche a livello internazionale, il conduttore della Tv russa è tornato a scagliarsi contro la presidente del Consiglio, che ha definito “seguace di Mussolini” e “complice dei crimini dell’Italia fascista”.

Il nuovo attacco di Vladimir Solovyov

Vladimir Solovyov ha continuato a bersagliare la premier italiana il giorno dopo averla accusata di aver “tradito i propri elettori” e il presidente Usa Donald Trump, insultandola anche in italiano con epiteti come “vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, cattiva donnuccia”, il tutto nel suo programma Polnyj Kontakt (Full Contact) sul canale Rossija 1.

Il giornalista russo fedelissimo di Vladimir Putin si è dunque rivolto ancora una volta a Giorgia Meloni, affermando di essere “perseguitato ancora una volta dalle autorità italiane” in quanto ebreo e in riferimento al sequestro della sua villa a Como, per effetto delle sanzioni contro gli oligarchi russi scattate dopo l’invasione dell’Ucraina.

Giorgia Meloni “seguace del fascista Mussolini”

Nonostante il coro di condanne che si è sollevato dall’Italia e anche a livello internazionale, Solovyov non ha chiesto scusa per le frasi oltraggiose ma piuttosto ha rincarato la dose.

“È già successo più di una volta nella storia italiana – ha scritto su Telegram il noto conduttore russo – Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a lei, seguace del fascista Mussolini, che ha combattuto nella guerra contro il popolo sovietico e che, come Hitler, è personalmente responsabile della morte di 27 milioni di cittadini sovietici, del genocidio del popolo sovietico e dell’Olocausto contro gli ebrei”.

“Condividendo le idee di Mussolini, lei si rende complice di tutti i crimini dell’Italia fascista e, logicamente, dovrebbe esserne corresponsabile” ha poi aggiunto.

Il messaggio di Zelensky

Nel nuovo attacco Vladimir Solovyov non ha dimenticato di tirare in ballo anche l’Ucraina: “In ogni caso, lei dimostra simpatia per questi crimini sostenendo lo stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici sul territorio russo e non ha mai fatto mistero dei suoi ripetuti complotti per assassinare qualcuno. Quando mi risponderà personalmente, tenga sempre presente questo”.

Proprio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato tra leader mondiali che hanno inviato un messaggio di solidarietà a Giorgia Meloni, ribadendo il legame di amicizia tra i due Paesi.

“Pieno rispetto a te, Giorgia, e a tutta l’Italia. I propagandisti russi, miserabili, non riusciranno certo a deviare le persone la cui bussola è la difesa degli interessi nazionali del proprio Paese. Grazie a te e a tutti gli italiani per una posizione così chiara” ha scritto sul suo profilo X.