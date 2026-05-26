Vladimiro Crisafulli nuovo sindaco di Enna, frecciata a Pd e Schlein: "Avrei preso meno voti, rimpiango Pci"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Vladimiro Crisafulli è il nuovo sindaco di Enna in Sicilia. Il politico, soprannominato “Il Barone Rosso”, ha lanciato una frecciata al Pd di Elly Schlein: “Il partito ha fatto bene a non darci il simbolo, così abbiamo preso tutti questi voti”. Crisafulli ha vinto ampiamente le elezioni: le prime proiezioni lo davano già col doppio delle preferenze rispetto allo sfidante.

Chi è Vladimiro Crisafulli, nuovo sindaco di Enna

Vladimiro Crisafulli, detto Mirello, noto anche col soprannome de “Il Barone Rosso”, ha vinto le elezioni comunali a Enna alla soglia dei 76 anni.

Dal 2006 al 2008 era stato deputato alla Camera mentre dal 2008 al 2013 è stato senatore della Repubblica per il Partito Democratico.

ANSA

La vittoria di Crisafulli alle elezioni comunali 2026 a Enna

Vladimiro Crisafulli ha vinto nettamente le elezioni comunali 2026 a Enna, ottenendo il 64,11% dei voti con il supporto di Enna Democratica, Democratici e Progressisti-Crisafulli Sindaco, Sinistra Democratica-Crisafulli Sindaco, Prima Enna-Lista Civica Indipendente-Crisafulli Sindaco, Movimento Progessista e Democratici per Enna-Crisafulli Sindaco.

Crisafulli ha sconfitto Ezio Massimo De Rose, che ha raccolto il 32,23% dei voti con l’appoggio di Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti-de Rose Sindaco, Enna Futura, Forza Italia-Berlusconi-Partito Popolare Europeo, Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni, Fare Comune, Noi Moderati-Partito Popolare Europeo.

Terzo è arrivato Filippo Fiammetta, che ha totalizzato il 3,66% dei voti con il sostegno di Coordinamento Civico per Enna-Fiammetta Sindaco.

La frecciata di Vladimiro Crisafulli al Pd di Elly Schlein

Dopo la netta vittoria alle elezioni Comunali di Enna Mirello Crisafulli ha lanciato una frecciata al Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che gli aveva negato il simbolo elettorale.

Il neo sindaco, come riportato da La Repubblica, ha dichiarato già a pochi minuti dalla chiusura dei seggi: “Se mi aspettavo questo risultato netto? Sì, anzi speravo di più. Il partito ha fatto bene a non darci il simbolo, così abbiamo preso tutti questi voti. È andata benissimo”.

Crisafulli, riferendosi al Pci, ha poi aggiunto: “Quello è l’unico partito che rimpiango e che fa parte della mia vita, dopo abbiamo cambiato 4-5 nomi ma l’unico simbolo che rimpiango è quello lì”.