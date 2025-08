Vladimiro Zagrebelsky morto in vacanza a Gressoney in Valle d'Aosta, il giurista era il fratello di Gustavo

È morto a 85 anni Vladimiro Zagrebelsky, fratello maggiore di Gustavo e figura di primo piano del diritto italiano. Tra gli incarichi ricoperti, anche quello di giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo. Si è spento martedì 5 agosto nella sua casa di villeggiatura a Gressoney-La-Trinité, in Valle d’Aosta, dove da anni trascorreva le estati.

Morto il giurista Vladimiro Zagrebelsky

Fratello maggiore di Gustavo Zagrebelsky, anch’egli illustre giurista e presidente della Corte Costituzionale nel 2004, Vladimiro aveva costruito una carriera solida e autonoma, sempre segnata da rigore, sobrietà e profonda fiducia nelle istituzioni.

Come riporta ANSA, dopo la laurea in Giurisprudenza a Torino nel 1963, intraprese la strada accademica nel diritto penale, per poi entrare in magistratura.

Vladimiro Zagrebelsky nel corso di una conferenza del 2013

Due volte componente del Consiglio Superiore della Magistratura, fu anche presidente della Corte d’Assise di Torino tra il 1987 e il 1990, e procuratore della Repubblica a Torino dal 1991 al 1994.

Nel 2001, l’elezione alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, dove restò fino al termine del suo mandato nel 2010.

Il ricordo del Comune di Gressoney-La-Trinité

Nel piccolo comune della Valle d’Aosta che considerava casa, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto sentito. L’amministrazione di Gressoney-La-Trinité, in un messaggio affettuoso, lo ha descritto come “una presenza gentile, rispettosa e silenziosa”, capace di intrecciare nel tempo un legame sincero con il luogo e i suoi abitanti.

“Lo si incontrava spesso, nei suoi passi lenti ma decisi, nelle conversazioni mai banali”, si legge nella nota.

“Un uomo che non cercava visibilità, e forse proprio per questo la sua presenza era tanto più significativa”, spiegano il sindaco e gli assessori.

La sentenza sui magistrati iscritti alla P2

Nella sua lunga carriera, Vladimiro Zagrebelsky ha incarnato un modello di magistrato e giurista sobrio, con un approccio profondo e mai urlato.

Entrato in magistratura nel 1965, fu componente del CSM in due distinti periodi (1981–1985 e 1994–1998). In quegli anni si occupò di questioni cruciali per la magistratura italiana, fra cui la delicata sentenza sulla posizione dei magistrati iscritti alla loggia P2.

Nel 2010 fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dal presidente Giorgio Napolitano.

Negli ultimi anni era anche editorialista de La Stampa, con interventi lucidi e severi sulla giustizia, i diritti civili e le derive autoritarie.

Notizia in aggiornamento…