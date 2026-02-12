Vladyslav Heraskevych squalificato alle Olimpiadi per il casco sui morti ucraini: "È il prezzo della dignità"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Vladyslav Heraskevych, atleta di skeleton, è stato squalificato alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina per il casco dedicato ai morti ucraini durante l’invasione russa. La decisione è stata presa dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf) poiché il suo casco “non è conforme al regolamento”. Heraskevych ha commentato: “Questo è il prezzo della nostra dignità”.

Perché è stato squalificato Vladyslav Heraskevych

L’atleta ucraino di skeleton Vladylsav Heraskevych è stato escluso dalla lista degli sportivi in gara nella competizione di skeleton alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina “in seguito al suo rifiuto di conformarsi alle Linee Guida sull’espressione visiva degli atleti”.

A prendere questa decisione è stata la giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf), secondo cui il casco “non è conforme al regolamento”. Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso “con rammarico” di ritirargli l’accreditamento per i Giochi Olimpici.

Heraskevych aveva annunciato già da giorni l’intenzione di indossare, nel corso della gara di Milano Cortina 2026, un casco con raffigurati gli atleti e le atlete dell’Ucraina uccisi durante l’invasione russa.

A Pechino 2022, in occasione della cerimonia d’apertura, Heraskevych aveva sollevato un cartello con la scritta “No War!”.

La reazione di Vladylsav Heraskevych

Non è tardata ad arrivare la reazione pubblica di Vladylsav Heraskevych. L’atleta ucraino, sul social network X, ha scritto: “Questo è il prezzo da pagare per la nostra dignità“.

In alcune dichiarazioni riportate da ANSA, Heraskevych ha aggiunto: “Dobbiamo continuare a lottare per i nostri diritti. Ho detto fin dal primo giorno che non sono d’accordo con ciò che il Cio ci dice, probabilmente presenteremo un ricorso al Tas e difenderemo i nostri diritti”.

Ancora lo sportivo ucraino: “Altri atleti si stavano già esprimendo e non hanno dovuto affrontare le stesse cose. Solo un atleta ucraino in queste Olimpiadi verrà squalificato per questo casco, che non viola alcuna regola”.

Mykhailo Heraskevych, allenatore e padre dell’atleta di skeleton, Vladylsav, ha dichiarato: “Il Comitato Olimpico Internazionale ha distrutto i nostri sogni. Non è giusto”.

La reazione del Governo ucraino

Il messaggio pubblicato da Vladylsav Heraskevych su X è stato subito condiviso dall’account del Governo ucraino.

In un precedente tweet, il profilo del Governo dell’Ucraina aveva pubblicato un messaggio con scritto: “‘La cosa più importante è partecipare’. Vero? La Russia ha ucciso gli atleti ucraini: loro non prenderanno mai più parte alle gare. Heraskevych li ha onorati sul suo casco, ma il Cio lo ha vietato. Questa non è neutralità. Questa è vergogna“.

Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga ha scritto su X che la squalifica dello skeletonista Vladyslav Heraskevych alle Olimpiadi invernali resterà nella storia come un “momento di vergogna” per il Cio, che “non ha squalificato l’atleta ucraino, ma la propria reputazione. Le generazioni future ricorderanno questo episodio come un momento di vergogna”.

La nota del Cio su Heraskevych

Nella nota del Comitato Olimpico si legge: “Nonostante i numerosi scambi e incontri di persona tra il Cio e il signor Heraskevych, l’ultimo dei quali questa mattina con la presidente del Cio Kirsty Coventry, questi non ha preso in considerazione alcuna forma di compromesso“.

Il Cio “era molto interessato a che Heraskevych gareggiasse. Per questo motivo, si è incontrato con lui per trovare il modo più rispettoso per esprimere il suo desiderio di ricordare i suoi colleghi atleti che hanno perso la vita a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. L’essenza di questo caso non sta nel messaggio, ma nel modo in cui voleva esprimerlo”.

Il Comitato Olimpico ha sottolineato che Heraskevych “ha potuto esporre il suo casco in tutte le prove di allenamento” e che gli è stata offerta “la possibilità di esporlo subito dopo la gara, durante il passaggio nella zona mista”.

Il Cio ha spiegato, inoltre, che “le Linee Guida sull’espressione visiva degli atleti sono il risultato di una consultazione globale condotta nel 2021 con 3500 atleti provenienti da tutto il mondo” e “hanno il pieno supporto della Commissione Atleti del Cio e delle Commissioni Atleti delle Federazioni Internazionali e dei Comitati Olimpici Nazionali”.

Il Comitato ha tenuto a ricordare che Heraskevych “ha ricevuto il sostegno nelle ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici Invernali, ricevendo in ogni occasione una borsa di studio olimpica” e che “in seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 il Cio ha anche istituito un fondo di solidarietà per lo sport ucraino, per sostenere la preparazione degli atleti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024”.