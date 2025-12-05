Voci di addio tra Amadeus e Discovery dopo il flop negli ascolti, possibile futuro a Mediaset su Canale 5

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Potrebbe esserci una svolta professionale all’orizzonte per Amadeus. I suoi risultati sul Nove, nonostante le altissime aspettative, sono deludenti e non è da escludere il suo addio al canale Discovery. Addirittura si parla di una possibile separazione consensuale in estate. Escluso un ritorno in Rai, per l’ex direttore artistico di Sanremo potrebbe esserci la possibilità di un approdo a Mediaset.

Le voci di addio tra Amadeus e Discovery

Amadeus è approdato a Discovery nell’aprile 2024 dopo aver ufficializzato il termine del contratto con la Rai.

Con Discovery il conduttore aveva firmato un contratto di quattro anni in previsione di condurre diversi programmi sul Nove e collaborare allo sviluppo di nuovi format di intrattenimento per le tutte le piattaforme del gruppo Warner Bros. Discovery.

I risultati però non sono quelli sperati e, anzi, i dati di ascolto hanno deluso sia l’emittente sia il conduttore. Per questo si è iniziato a parlare di un possibile divorzio.

Flop negli ascolti per Amadeus

L’indiscrezione arriva dal sito Affari Italiani, secondo cui, appunto, il flop negli ascolti degli show condotti dall’ex re di Sanremo potrebbe portare a un cambio di strategia.

Un cambio di strategia condiviso, che potrebbe addirittura prevedere, vista la durata del contratto, una separazione consensuale già in estate.

Sul Nove Amadeus aveva iniziato conducendo il Suzuki Music Party per poi presentare la prima edizione de La Corrida-Dilettanti allo Sbaraglio e il Siae Music Awards. Da maggio Amadeus è il volto anche di Like Star, del game show The Cage – Prendi e scappa mentre dal 5 novembre è ritornato con la nuova edizione de La Corrida.

Possibile futuro a Mediaset su Canale 5

Ma se dovesse davvero lasciare il Nove dove approderebbe Amadeus? Sembra esclusa l’ipotesi di un ritorno in Rai.

Secondo LaPresse, una fonte della tv pubblica ha detto di aver appreso “con stupore le notizie degli ultimi giorni circa un possibile ritorno in Rai di Amadeus”.

Per il conduttore, dunque, potrebbe aprirsi lo scenario Mediaset: tra l’altro Amadeus sarà su Canale 5 l’11 dicembre con il concerto evento contro la violenza sulle donne “Una nessuna centomila” diretto da Fiorella Mannoia e registrato in piazza del Plebiscito, a Napoli, il 25 settembre.

I precedenti di Amadeus in Mediaset

Per Amadeus quello in Mediaset sarebbe un ritorno dopo 16 anni. Ma, come detto, ci sono e ci sono stati anche “contatti” più recenti.

Oltre al concerto contro la violenza sulle donne che lo riporterà in prima serata su Canale 5, il conduttore ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di giudice.

Non solo: Amadeus è stato anche ospite di Silvia Toffanin nel programma This is me in occasione dei 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Tanti indizi che fanno una prova?