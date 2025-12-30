Voci su Ilary Blasi o Michelle Hunziker al posto di Signorini al Gf Vip, ma il Codacons tuona contro Mediaset

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È incerto il futuro del GF Vip, dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset e dopo l’indagine per violenza sessuale ed estorsione in seguito alla querela dell’ex concorrente Antonio Medugno. Mentre la nuova edizione del programma, prevista per marzo 2026, al momento non sarebbe in discussione, si è già aperta la corsa alla successione per la conduzione del reality di punta di Mediaset. Intanto il Codacons va all’attacco del Biscione.

Chi potrebbe condurre il Gf dopo Signorini?

Secondo le prime indiscrezioni, due sarebbero i profili in pole position per il Grande Fratello dopo Signorini: Ilary Blasi, che tornerebbe a un ruolo già ricoperto tra il 2016 e il 2018, e Michelle Hunziker, volto di punta della rete.

Tuttavia, la rosa resta ampia: tra i possibili candidati spuntano anche Myrta Merlino, Veronica Gentili (reduce dalla conduzione de L’Isola dei Famosi) e Simona Ventura, che ha appena concluso la sua esperienza alla guida del Grande Fratello “Nip”. Da Cologno Monzese, al momento, nessuna conferma ufficiale. E in mancanza di conferme il toto-conduttore impazza sempre più.

IPA

Nella foto, Alfonso Signorini

Codacons contro Mediaset

Il Codacons, preso atto dell’autosospensione di Signorini, giudica la misura “insufficiente” e ha presentato un nuovo atto dopo l’esposto già inviato nei giorni scorsi alla Procura di Milano.

L’associazione ha infatti trasmesso un esposto all’Agcm e all’Agcom e notificato a Mediaset una formale diffida, sostenendo che, alla luce della gravità e della risonanza delle segnalazioni emerse, non basti fermare il conduttore, ma occorra sospendere cautelativamente l’intera messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello “fino a quando non saranno completamente chiariti i fatti e verificata la regolarità delle procedure di selezione dei concorrenti”.

Nel documento, il Codacons ipotizza possibili violazioni dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale e chiede all’Agcm l’apertura di un’istruttoria per pratiche commerciali scorrette, con eventuale inibizione della condotta e sanzioni. All’Agcom, invece, viene sollecitata un’istruttoria nell’ambito della tutela dei consumatori.

Dopo l’auto-sospensione e l’indagine per estorsione e violenza sessuale ai danni di Signorini, l’associazione parla di presunte condotte “irregolari” potenzialmente idonee a incidere sull’uguaglianza di trattamento dei candidati ai casting, riferendosi a contatti personali e diretti che, se confermati, potrebbero risultare in contrasto con i principi di parità, correttezza e trasparenza.

Fabrizio Corona contro Mediaset

Intanto le indagini proseguono e Fabrizio Corona, il grande accusatore di Signorini, alza il tiro attaccando direttamente Mediaset. In una storia di Instagram, il papà del format Falsissimo ha scritto che la misura dell’autosospensione sarebbe stata imposta dai “padroni” di Mediaset a Signorini. Padroni che rimarrebbero avvolti in un silenzio “omertoso”, così come la maggior parte dei giornalisti italiani.