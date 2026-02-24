Voci su Mario Calabresi candidato sindaco a Milano del centrosinistra, sarebbe "disposto a fare le primarie"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il giornalista Mario Calabresi potrebbe essere il nuovo candidato sindaco a Milano del centrosinistra. Di questa possibilità ha anche parlato l’attuale primo cittadino del capoluogo lombardo, Beppe Sala, che ha suggerito di fare le primarie, svelando anche che Calabresi sarebbe disposto a farle.

Cosa ha detto Sala su Mario Calabresi candidato sindaco a Milano

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, tra i vari argomenti, l’attuale sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato delle prossime elezioni comunali nel capoluogo lombardo: “Ora conta chiudere bene il mandato, innanzitutto per Milano, poi – ed è umano – per la mia soddisfazione personale e, infine, per garantire al centrosinistra buone chance di vincere le elezioni per la quarta volta consecutiva. Le cose da fare sono tante”.

Sala ha poi detto che “è ancora presto” per la partita per il nuovo sindaco. A domanda precisa “Meglio le primarie o un candidato secco come Mario Calabresi?”, ha risposto: “Meglio le primarie. Ma sento dire che Calabresi è disposto a farle“.

ANSA

Chi è Mario Calabresi, possibile candidato sindaco a Milano

Mario Calabresi è un noto giornalista (e scrittore) italiano, figlio del commissario Luigi Calabresi, assassinato nel 1972 (quando Mario aveva due anni e tre mesi).

Nato a Milano il 17 febbraio 1970, è giornalista professionista dal 1997 e ha lavorato per ANSA, La Repubblica e La Stampa. Dal 2009 e al 2015 ha ricoperto l’incarico di direttore de La Stampa, mentre dal 15 gennaio 2016 al 18 febbraio 2019 ha diretto La Repubblica.

Attualmente, Mario Calabresi dirige Chora Media, società di produzione di podcast, di cui è anche uno dei fondatori.

Da settimane si vocifera una sua possibile candidatura a sindaco di Milano per raccogliere il testimone da Beppe Sala, possibilità ancora non confermata in via ufficiale né dallo stesso Calabresi né dal centrosinistra.

Il punto sul candidato del centrodestra a sindaco di Milano

Anche in casa centrodestra c’è fermento sul nome del candidato a sindaco di Milano alle prossime elezioni comunali.

Matteo Salvini ha dichiarato: “Ho avuto più di un incontro, con diverse persone. Ci sono diverse persone che hanno voglia, idee ed energia per prendere per mano Milano, che è una città eccezionale – e le Olimpiadi lo hanno dimostrato – ma rischia di diventare una città per ricchi“.

Il leader della Lega ha poi aggiunto: “Il rischio di Milano è che nei prossimi anni diventi una grande Monte Napoleone allargata, dove se te lo puoi permettere ci vivi e ci lavori, altrimenti vieni allontanato e vieni espulso”.

La chiosa finale di Salvini: “Mi piacerebbe che Milano tornasse la città accogliente che era qualche anno fa, che dava le stesse opportunità a tutti. Oggi se non te lo puoi permettere, Milano non ti accoglie”.