Voci su Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello su Canale 5 con Ilary Blasi dopo il caso Signorini

Sarà un Grande Fratello tutto nuovo quello di Canale 5, la cui nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi dopo la rinuncia di Alfonso Signorini, autosospesosi nell’ambito del cosiddetto “Signorini-gate” fatto esplodere da Fabrizio Corona. Parrebbe ormai cosa fatta la presenza di Selvaggia Lucarelli tra le opinioniste, insieme alla giornalista Cesara Buonamici.

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello

Per Lucarelli si tratterebbe di un ritorno in Mediaset, dove è già apparsa in passato in veste di opinionista in diverse trasmissioni, tra cui Verissimo su Canale 5 ed È sempre Cartabianca su Rete 4.

Ma il nome di Lucarelli, più di recente, è stato anche legato alla trasmissione brillante di casa Rai, Ballando con le stelle. A dare conferma del ritorno di Selvaggia Lucarelli in Mediaset è, fra gli altri, anche l’agenzia LaPresse.

Quanto guadagnerà Selvaggia Lucarelli al GF

E secondo quanto appreso dal quotidiano online Fanpage, il corteggiamento per portare Lucarelli al Grande Fratello Vip sarebbe stato particolarmente insistente.

Alla giornalista sarebbe stato offerto un cachet definito “pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle”. Il sì sarebbe dunque arrivato, ma a condizioni precise. In particolare, Lucarelli non avrebbe firmato alcun contratto di esclusiva con Mediaset, così da non compromettere la possibilità di tornare nella giuria del programma di Rai 1 già dalla prossima stagione televisiva.

Resta il rapporto con Ballando con le stelle

Il desiderio di rientrare a Ballando con le stelle sarebbe condiviso anche dalla squadra guidata da Milly Carlucci. I rapporti tra Lucarelli e l’entourage Rai, sempre secondo il quotidiano online, non sarebbero stati incrinati da questo cambio di rotta: la giornalista avrebbe informato passo dopo passo la produzione del talent di cui è uno dei volti più rappresentativi dal 2016, nel rispetto degli accordi validi per la singola stagione.

L’impegno al Grande Fratello Vip prevederebbe dunque la presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista accanto a Blasi e Buonamici, senza vincoli di esclusiva con Mediaset.

Resterebbe così garantita la libertà di movimento anche per il futuro televisivo, anche alla luce delle differenze economiche tra i compensi previsti per la giuria di Ballando con le stelle e quelli garantiti da Mediaset per programmi di punta come il Grande Fratello Vip su Canale 5.