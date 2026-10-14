Voci sul cachet di Fedez a Roast in Peace su Prime Video, sarebbe stato pagato "tra i 130 e i 150 mila euro"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sarebbe di 130-150mila euro il cachet incassato da Fedez per partecipare a Roast in Peace, il comedy show di Prime Video in cui i protagonisti assistono al proprio finto funerale. Lo scrive il settimanale Chi in edicola, secondo cui le registrazioni a Roma sono durate due giorni. Prime Video non ha confermato la cifra, ma il rapper non ha nascosto il motivo del sì: “Mi pagavano bene”.

Fedez e il cachet di Roast in Peace, le indiscrezioni di Chi

Come riporta Chi, nella rubrica di Giuseppe Candela, la cifra non è ufficiale ma sarebbe compresa “tra i 130 e i 150 mila euro”.

Le riprese della puntata si sono svolte a Roma lo scorso maggio, concentrate in appena due giorni di lavoro.

Alla domanda sul perché avesse accettato di farsi “seppellire” dalle battute, Fedez ha risposto senza giri di parole: “Perché mi pagavano bene. È stato super divertente e lo rifarei”.

Secondo Movieplayer, che riprende le sue parole, il rapper ha aggiunto con ironia: “Ti pagano, stai lì, ridi”.

Roast in Peace su Prime Video, chi sono gli altri ospiti

La seconda stagione di Rip – Roast in Peace è uscita su Prime Video il 18 settembre, con sei episodi disponibili tutti insieme.

A condurre è Michela Giraud, affiancata da un gruppo di comici formato da Max Angioni, Martina Catuzzi, Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi.

Oltre a Fedez, a sedere al proprio funerale televisivo sono stati Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento.

Il meccanismo è quello del roast: il protagonista deve incassare anche le battute più pungenti sulla carriera e sulla vita privata.

La novità di quest’anno è l’Inconsolabile, una persona vicina al protagonista chiamata a sorpresa per un ultimo saluto tutt’altro che commosso.

Fedez, le battute tagliate da Roast in Peace e la replica di Selvaggia Lucarelli

Fedez aveva fatto parlare di sé già a settembre, quando aveva pubblicato sui social alcuni spezzoni che Prime Video aveva escluso dal montaggio.

In una delle battute tagliate, Fedez proponeva un ospite per la stagione successiva e tirava in ballo Marco Cappato e Selvaggia Lucarelli.

La giornalista aveva risposto con alcune storie su Instagram, sostenendo che la battuta fosse stata tolta semplicemente perché “scritta male”.

Aveva anche commentato la reazione del pubblico in studio, definendo la risata “fiacca e imbarazzata”.

E aveva chiuso con una stoccata: “Il cucciolo poteva chiedere a me, gliela costruivo meglio”.