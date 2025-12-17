Vodafone conferma il down di Ho Mobile, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile: "Guasti alla rete Fibercop"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Disservizi per Vodafone. Downdetector ha iniziato a segnalare un picco di malfunzionamenti su tutti i marchi legati a Vodafone, come Ho Mobile, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile. Molti utenti lamentano l’impossibilità di accedere alla rete fissa, mentre altri segnalano l’assenza di segnale.

Per gli utenti di ho. Mobile i problemi riguardano sia la rete fissa sia quella mobile. Vodafone ha confermato il disservizio, causato da due guasti alla rete FiberCop nelle zone di Rimini e Forlì.

Vodafone down

Downdetector ha segnalato picchi di interruzione della linea Internet, sia mobile sia fissa, e più in generale problemi di “assenza di segnale” nella mattinata di mercoledì 17 dicembre.

Verso mezzogiorno si è raggiunto un numero di segnalazioni intorno alle 1.500 e, a distanza di un’ora, seppur in leggero calo, restano ancora piuttosto elevate.

I disservizi di Vodafone coinvolgono anche Fastweb, CoopVoce, Ho Mobile e PosteMobile. Sommando le segnalazioni relative a Vodafone e a quelle dei singoli servizi di telefonia mobile e fissa, si superano le 2.000 segnalazioni intorno alle 12:00.

Due guasti alla rete

Chi è riuscito a mettersi in contatto con Vodafone ha potuto ricevere spiegazioni dall’azienda. Quest’ultima ha infatti confermato i disservizi e spiegato che alla base ci sono due guasti alla rete.

Si legge:

È in corso un disservizio temporaneo causato da due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì, con disagi per i clienti di rete fissa e mobile.

Le segnalazioni arrivano da diverse grandi città, da Roma a Milano, da Napoli a Torino, ma anche da Bari, Perugia e Catania.

Quando tornerà internet?

I tecnici Vodafone sono al lavoro per ripristinare le linee Internet, sia mobile che fissa. Le segnalazioni stanno diminuendo. Da Vodafone si apprende infatti:

I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile.

Inoltre l’azienda di telecomunicazioni dichiara: “Ci scusiamo con i clienti coinvolti e provvederemo ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori“.