Vodafone conferma il down di Ho Mobile, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile: "Guasti alla rete Fibercop"
Vodafone è in down e trascina anche ho. Mobile, Fastweb e altri nel disservizio. Il motivo sono due guasti alla rete Fibercop in zona RImini e Forlì
Disservizi per Vodafone. Downdetector ha iniziato a segnalare un picco di malfunzionamenti su tutti i marchi legati a Vodafone, come Ho Mobile, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile. Molti utenti lamentano l’impossibilità di accedere alla rete fissa, mentre altri segnalano l’assenza di segnale.
Per gli utenti di ho. Mobile i problemi riguardano sia la rete fissa sia quella mobile. Vodafone ha confermato il disservizio, causato da due guasti alla rete FiberCop nelle zone di Rimini e Forlì.
Vodafone down
Downdetector ha segnalato picchi di interruzione della linea Internet, sia mobile sia fissa, e più in generale problemi di “assenza di segnale” nella mattinata di mercoledì 17 dicembre.
Verso mezzogiorno si è raggiunto un numero di segnalazioni intorno alle 1.500 e, a distanza di un’ora, seppur in leggero calo, restano ancora piuttosto elevate.
I disservizi di Vodafone coinvolgono anche Fastweb, CoopVoce, Ho Mobile e PosteMobile. Sommando le segnalazioni relative a Vodafone e a quelle dei singoli servizi di telefonia mobile e fissa, si superano le 2.000 segnalazioni intorno alle 12:00.
Due guasti alla rete
Chi è riuscito a mettersi in contatto con Vodafone ha potuto ricevere spiegazioni dall’azienda. Quest’ultima ha infatti confermato i disservizi e spiegato che alla base ci sono due guasti alla rete.
Si legge:
È in corso un disservizio temporaneo causato da due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì, con disagi per i clienti di rete fissa e mobile.
Le segnalazioni arrivano da diverse grandi città, da Roma a Milano, da Napoli a Torino, ma anche da Bari, Perugia e Catania.
Quando tornerà internet?
I tecnici Vodafone sono al lavoro per ripristinare le linee Internet, sia mobile che fissa. Le segnalazioni stanno diminuendo. Da Vodafone si apprende infatti:
I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile.
Inoltre l’azienda di telecomunicazioni dichiara: “Ci scusiamo con i clienti coinvolti e provvederemo ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori“.