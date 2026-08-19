Vodafone down mercoledì 19 agosto 2026, problemi per chiamate e accesso in app: disagi e segnalazioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vodafone ha registrato un down diffuso in Italia: oltre 800 le segnalazioni su Downdetector, soprattutto per chiamate impossibili e accesso bloccato ad app e portale web. Alcuni utenti hanno segnalato un messaggio di “credito insufficiente”, pur avendo minuti illimitati. Nell’attesa di un comunicato ufficiale da parte di Vodafone, le segnalazioni hanno iniziato a diminuire dopo alcune ore.

Vodafone down, chiamate e app KO

I problemi si sono manifestati a partire dal primo pomeriggio di mercoledì 19 agosto, quando la rete Vodafone ha iniziato a mostrare i primi cedimenti in diverse zone d’Italia.

A partire dalle 14:30 circa, il portale di monitoraggio Downdetector ha testimoniato il “down” con oltre 800 segnalazioni in pochi minuti, un picco che ha coinvolto sia la telefonia che i canali digitali dell’operatore.

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I problemi segnalati

Stando alla ripartizione delle segnalazioni, la fetta più consistente dei disagi ha riguardato l’impossibilità di effettuare chiamate da rete mobile (circa il 59% dei casi).

Diversi clienti, inoltre, hanno riferito sui forum di essersi imbattuti in una voce automatica che avvisava di un credito insufficiente per completare la telefonata, con il messaggio ripetuto anche a chi dispone di piani con minuti illimitati.

Un altro 25% degli utenti ha testimoniato invece di non riuscire ad accedere all’app ufficiale o al portale web, mentre il restante 16% ha lamentato rallentamenti nella connessione dati.

A confermare il disservizio anche la testata Punto Informatico, che ha raccolto ulteriori segnalazioni relative a problemi di autenticazione sull’app e sul sito, con la comparsa ricorrente del messaggio d’errore “Servizio temporaneamente non disponibile, riprova più tardi”.

Trambusto sui social

Nelle fasi più intense del down, molti utenti si sono riversati su X per chiedere spiegazioni taggando il profilo ufficiale dell’azienda, senza però ottenere comunicazioni pubbliche sulla causa tecnica del problema.

Verso le 16 Downdetector ha registrato un progressivo calo delle segnalazioni, aspetto che suggerisce un ritorno graduale del servizio alla normalità, anche se una parte di utenza ha continuato a segnalare difficoltà nelle chiamate.

Dal 1 gennaio 2026, Vodafone Italia non esiste più come società autonoma: il marchio è confluito legalmente in Fastweb, dopo il passaggio di proprietà a Swisscom avvenuto a fine 2024. Oggi il gestore opera sotto l’insegna Fastweb+Vodafone pur mantenendo il brand rosso sulle SIM e sui servizi mobili.