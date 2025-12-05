Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata evitata una tragedia in provincia di Bergamo, dove una giovane donna è stata salvata dalla Polizia di Stato dopo aver inviato una drammatica richiesta d’aiuto al profilo Facebook della Questura di Brescia. L’intervento, scattato in pochi minuti grazie al monitoraggio costante dei canali social istituzionali, ha permesso di scongiurare un gesto estremo.

La richiesta d’aiuto sui social

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha visto coinvolte le Questure di Brescia e Bergamo in una collaborazione tempestiva e decisiva.

Tutto ha avuto inizio quando una giovane donna ha inviato un messaggio privato al profilo Facebook della Questura di Brescia. Il testo, seppur breve e confuso, ha subito destato l’attenzione degli agenti: “Ciao Polizia… voglio suicidarmi adesso… nella mia mano ho un coltello.” Un messaggio che non lasciava spazio a dubbi sulla gravità della situazione e che ha richiesto un’immediata risposta.

Il monitoraggio costante e l’intervento degli agenti

Il messaggio è stato intercettato in tempo reale dagli investigatori del team social della Polizia di Stato, che presidiano costantemente i profili istituzionali proprio per garantire ascolto e interventi rapidi. In pochi istanti è scattato l’allarme: gli agenti hanno attivato il protocollo d’emergenza, procedendo al tracciamento del dispositivo, all’analisi dei movimenti online e ai contatti incrociati con le altre centrali operative.

La localizzazione e l’intervento sul posto

Grazie alla sinergia tra le Questure di Brescia e Bergamo, nel giro di pochissimi minuti è stato possibile geolocalizzare la giovane, che si trovava in provincia di Bergamo. La richiesta di intervento urgente è partita immediatamente dalla Questura di Brescia verso la Centrale Operativa di Bergamo, che ha inviato le Volanti sul posto.

Il salvataggio e l’affidamento alle cure mediche

Le pattuglie, supportate dalle informazioni tecniche trasmesse in tempo reale, hanno raggiunto rapidamente il luogo individuato e trovato la ragazza in forte stato di agitazione. Grazie alla professionalità e alla sensibilità degli agenti, è stato possibile instaurare un dialogo e scongiurare il gesto estremo. La giovane è stata quindi messa in sicurezza e affidata alle cure dei sanitari, fatti intervenire immediatamente.

Il ruolo dei social e la soddisfazione della Polizia

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato come la presenza costante della Polizia di Stato sui social non abbia solo una funzione informativa, ma rappresenti anche un presidio di prossimità e ascolto, capace di intercettare richieste d’aiuto da parte di chi si trova in condizioni di angoscia e disperazione. La rapidità dell’intervento, la sinergia tra le Questure e la professionalità degli agenti hanno permesso di evitare una tragedia. “Salvare una vita rappresenta la soddisfazione più grande per il nostro impegno quotidiano”, ha dichiarato Sartori.

IPA