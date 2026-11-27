Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Uccelli selvatici senza autorizzazioni né documenti sanitari: un passeggero in arrivo dal Marocco è stato fermato all’aeroporto di Bologna. Gli esemplari sono stati messi in quarantena, sequestrati e affidati a un centro di recupero; all’uomo è stata contestata una violazione della normativa sulla fauna selvatica.

Il controllo in aeroporto a Bologna

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha individuato alcuni esemplari di avifauna selvatica che stavano per essere introdotti in Italia. Si trattava di Turdus merula e Luscinia megarhynchos, trasportati da un passeggero proveniente dal Marocco e diretto allo scalo bolognese. In assenza di autorizzazioni e documentazione sanitaria, gli uccelli sono stati sottoposti a quarantena.

La contestazione e il sequestro

In seguito sono intervenuti i Carabinieri Forestali del Nucleo CITES – Distaccamento “Marconi”, per la specificità della materia. Insieme al personale dell’Agenzia hanno accertato e contestato anche la violazione della legge sulla caccia, la Legge n. 157 del 1992. Al passeggero sono state applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L’importazione dall’estero di fauna selvatica viva è sottoposta a restrizioni anche quando riguarda specie autoctone: l’ingresso può favorire forme di inquinamento genetico e compromettere la biodiversità. L’autorizzazione è possibile soltanto previo parere specifico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per progetti di ripopolamento e miglioramento genetico. Gli uccelli sequestrati sono stati affidati al Centro di recupero animali selvatici gestito dalla LIPU di Bologna.