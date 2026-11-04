Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo in bilico oltre il parapetto di un ponte è stato portato in salvo dai Carabinieri. L’intervento è avvenuto a Istia d’Ombrone, nel territorio di Grosseto, dopo che una passante ha dato l’allarme: l’uomo, in difficoltà per problemi familiari, aveva manifestato intenzioni suicide.

Manifesta intenzioni suicide a Grosseto e scatta l’allarme

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Grosseto insieme a quelli della Stazione di Alberese. L’uomo si era posizionato oltre il guard-rail sul ponte della strada provinciale 159, in località Istia d’Ombrone.

Un’automobilista, che viaggiava con i figli minorenni, si è fermata per capire cosa stesse accadendo. Notata la persona in bilico e compresa la gravità della situazione, ha chiamato i Carabinieri, arrivati tempestivamente. L’equipaggio, formato da un Vice Brigadiere e da un Appuntato Scelto Qualifica Speciale della Radiomobile, ha avviato un dialogo con l’uomo e si è coordinato con la Centrale Operativa.

Il dialogo e il salvataggio

La Centrale ha fatto arrivare sul posto un negoziatore dell’Arma, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, così da garantire una cornice di sicurezza agli operatori. Le diverse forze hanno lavorato in modo coordinato.

La trattativa è stata difficile ed estenuante. La capacità di entrare in empatia del primo equipaggio intervenuto si è rivelata decisiva: dopo circa un’ora di dialogo, l’uomo si è lasciato afferrare dai Carabinieri, che lo hanno riportato al sicuro sulla strada, allontanandolo dal precipizio. Al termine delle operazioni è stato confortato e rassicurato dai militari, quindi affidato alle cure dei sanitari.

IPA