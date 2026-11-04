Voleva lanciarsi dal ponte a Grosseto per problemi familiari, così è stato salvato dopo un'ora di trattativa
Un’automobilista ha dato l’allarme a Istia d’Ombrone: dopo circa un’ora di dialogo, i Carabinieri hanno portato l’uomo in salvo.
Un uomo in bilico oltre il parapetto di un ponte è stato portato in salvo dai Carabinieri. L’intervento è avvenuto a Istia d’Ombrone, nel territorio di Grosseto, dopo che una passante ha dato l’allarme: l’uomo, in difficoltà per problemi familiari, aveva manifestato intenzioni suicide.
Manifesta intenzioni suicide a Grosseto e scatta l’allarme
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Grosseto insieme a quelli della Stazione di Alberese. L’uomo si era posizionato oltre il guard-rail sul ponte della strada provinciale 159, in località Istia d’Ombrone.
Un’automobilista, che viaggiava con i figli minorenni, si è fermata per capire cosa stesse accadendo. Notata la persona in bilico e compresa la gravità della situazione, ha chiamato i Carabinieri, arrivati tempestivamente. L’equipaggio, formato da un Vice Brigadiere e da un Appuntato Scelto Qualifica Speciale della Radiomobile, ha avviato un dialogo con l’uomo e si è coordinato con la Centrale Operativa.
Il dialogo e il salvataggio
La Centrale ha fatto arrivare sul posto un negoziatore dell’Arma, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, così da garantire una cornice di sicurezza agli operatori. Le diverse forze hanno lavorato in modo coordinato.
La trattativa è stata difficile ed estenuante. La capacità di entrare in empatia del primo equipaggio intervenuto si è rivelata decisiva: dopo circa un’ora di dialogo, l’uomo si è lasciato afferrare dai Carabinieri, che lo hanno riportato al sicuro sulla strada, allontanandolo dal precipizio. Al termine delle operazioni è stato confortato e rassicurato dai militari, quindi affidato alle cure dei sanitari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.