Voli a rischio per il carburante, i chiarimenti dell'Enac su 4 aeroporti tra cui Milano Linate

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una comunicazione diffusa da Air Bp Italia ha segnalato restrizioni nella distribuzione di carburante per aerei per gli scali di quattro aeroporti: Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. La società, parte del gruppo britannico Bp, ha indicato che la distribuzione sarà contingentata fino al 9 aprile. Gli aeroporti di Bologna, Treviso e Venezia hanno chiarito che la priorità nei rifornimenti sarà assegnata ai voli ambulanza, ai voli di Stato e a quelli con durata superiore alle tre ore. Per tutte le altre operazioni, le compagnie aeree dovranno fare i conti con una disponibilità limitata. L’Enac ha precisato che la mancanza di carburante è legata all’aumento della richiesta di voli nel periodo pasquale, il gruppo Save ha spiegato che le limitazioni riguardano un solo fornitore.

Restrizioni voli aerei, il caso carburante

Secondo quanto riportato da ANSA, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma ha ridimensionato i timori immediati, spiegando che le difficoltà sono legate soprattutto al traffico intenso del periodo pasquale.

“Le difficoltà per l’approvvigionamento di carburante sono legate al periodo pasquale di traffico intenso, non al blocco di Hormuz”, ha dichiarato.

ANSA

Allo stesso tempo ha precisato che, se il conflitto dovesse prolungarsi, potrebbero emergere conseguenze più rilevanti.

Il riferimento è alla situazione nello Stretto di Hormuz, area strategica per il transito del petrolio.

La risposta degli aeroporti e delle compagnie

Alcuni operatori del settore hanno segnalato che le criticità sono circoscritte.

Il gruppo Save, che gestisce gli scali di Venezia, Treviso e Verona, ha spiegato che le limitazioni riguardano un solo fornitore e che negli aeroporti sono presenti altri operatori in grado di garantire il servizio.

Situazione regolare anche in altri scali italiani, come quelli di Perugia e della Puglia, dove le scorte risultano adeguate.

Dal lato delle compagnie aeree, emerge una linea di cautela.

Ryanair ha indicato che al momento non ci sono carenze nel breve periodo e che i fornitori possono garantire carburante fino a metà o fine maggio.

La compagnia ha sottolineato che l’evoluzione del conflitto potrebbe influire sulla disponibilità nei mesi successivi.

Anche Lufthansa ha segnalato difficoltà in alcuni aeroporti asiatici, evidenziando come la situazione dipenda dalla durata delle tensioni internazionali.

Il Corriere della Sera riporta che dalle 5:30 del mattino del 4 aprile alle 23:30 del 9 aprile, allo scalo cittadino di Milano c’è una “disponibilità ridotta di carburante Jet A1 fornito da Air BP Italia”, si legge nel Notam.

Gli aeroporti di Bologna, Venezia e Treviso hanno invece pubblicato un bollettino più esplicito spiegando che “la priorità sarà data ai voli sanitari, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a 3 ore”.

Cosa succederà per l’estate 2026

Secondo quanto riportato ancora da ANSA, il rischio per l’estate 2026 è quello di aumenti nei prezzi dei biglietti e possibili modifiche operative, come cancellazioni o riprogrammazioni dei voli.

Le compagnie aeree utilizzano strumenti finanziari per proteggersi dai rincari dei prezzi del carburante, coprendo circa il 70% del fabbisogno.

Questi strumenti però non garantiscono la disponibilità fisica del carburante, che resta un fattore determinante.

Per i passeggeri, eventuali restrizioni legate alla carenza di carburante potrebbero rientrare tra le “circostanze eccezionali”.

Questo significa che, in caso di cancellazione, potrebbe non essere previsto il risarcimento fino a 600 euro normalmente stabilito dalla normativa europea.

Aumento record del gasolio in tre regioni

Parallelamente alle tensioni sul fronte del trasporto aereo, si registra un aumento significativo dei prezzi del diesel.

Secondo Il Sole 24 Ore, il gasolio ha superato il massimo storico in Calabria, Lombardia e nella Provincia di Bolzano.

Si tratta di livelli che non venivano raggiunti dal marzo 2022, periodo segnato dall’inizio della guerra in Ucraina.

In particolare, in Calabria il prezzo medio ha toccato i 2,169 euro al litro, mentre in Lombardia e a Bolzano si è attestato a 2,157 euro al litro.

Il precedente record risaliva al 14 marzo 2022, quando il gasolio aveva raggiunto una media nazionale di 2,154 euro al litro. In seguito, il taglio delle accise aveva contribuito a ridurre i prezzi sotto la soglia dei due euro.