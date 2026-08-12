Voli cancellati a Catania per l'eruzione dell'Etna, i diritti dei passeggeri tra rimborsi e indennizzo

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’eruzione dell’Etna tiene sotto scacco Catania e l’aeroporto di Fontanarossa che dall’8 agosto è fermo tra arrivi e partenze. Oltre 700 i voli cancellati e migliaia di passeggeri rimasti a terra, con la ripresa delle attività che da giorni viene rinviata al successivo, senza però riprendere mai. Problemi per i viaggiatori tenuti in “ostaggio”, con la possibilità di ottenere un rimborso ma non ulteriori indennizzi per i disagi subiti per quella che rientra nella casistica di “emergenza naturale“.

Eruzione Etna, caos voli a Catania

L’attività eruttiva dell’Etna va avanti dall’8 agosto, giorno in cui l’aeroporto di Catania si è di fatto fermato. Impossibile partire o atterrare da Fontanarossa, con migliaia di passeggeri rimasti a terra in attesa di novità.

ANSA

C’è chi ha riprogrammato i propri viaggi da Palermo o Trapani, chi ha deciso di andare via terra con treni o pullman, con gli aerei che sono rimasti parcheggiati in pista.

Oltre 700 i voli cancellati e tanti altri subiranno la stessa sorte, con lo scalo etneo destinato a rimanere chiuso, al momento, almeno fino al 13 agosto se non oltre.

Rimborso e indennizzo, cosa dicono le norme

Ma quali sono, in questo caso, i diritti dei passeggeri?

Le norme, purtroppo, non sorridono in toto ai viaggiatori che stanno subendo disagi per l’eruzione dell’Etna.

Infatti, se di solito sono previsti il rimborso dei biglietti dei voli cancellati e indennizzi per i problemi organizzativi arrecati, in questo caso la casistica dell'”emergenza naturale” fa decadere il secondo aspetto economico.

L’indennizzo, che può essere richiesto per ritardi o cancellazioni e che può andare dai 250 ai 600 euro in base ai tempi, non spetterà.

Infatti la causa delle cancellazioni è l’eruzione dell’Etna, un evento non imputabile in alcun modo alle compagnie aeree che si configura come la cosiddetta “causa di forza maggiore“.

Come chiedere il rimborso

Ai passeggeri, però, spetta il rimborso delle spese sostenute. Nello specifico, come riferito da Altroconsumo, tra i diritti spetta la riprotezione del volo per il giorno successivo o da altro aeroporto, oppure il rimborso.

I viaggiatori, che possono provvedere in autonomia se la compagnia non riesce a fornire direttamente l’assistenza necessaria, conservando le ricevute possono richiedere un rimborso delle spese sostenute.

Inoltre, se il volo alternativo offerto dalla compagnia non soddisfa le esigenze dei passeggeri, questi hanno diritto al rimborso integrale del biglietto.

Per le modalità di richiesta del rimborso dovranno essere consultati i siti delle compagnie di riferimento, in quanto una potrebbe differire dall’altra su documenti richiesti e tempistiche da rispettare.