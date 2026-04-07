Voli cancellati all'aeroporto di Brindisi, Enac spiega l'effetto domino sul carburante: "Hormuz non c'entra"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nessuna emergenza carburante nell’aeroporto di Brindisi. Sia la società Aeroporti di Puglia che il presidente Enac Di Palma ridimensionano l’allarme relativo ai voli cancellati per la carenza di carburante nello scalo pugliese. Secondo Di Palma si tratta di una carenza temporanea legata al periodo pasquale e a un effetto domino, che “normalmente non sarebbe diventata una notizia”. La situazione negli aeroporti italiani è sotto controllo, spiega il presidente Enac, l’Italia ha “scorte per sette mesi”.

Voli cancellati all’aeroporto di Brindisi

L’aeroporto di Brindisi è rimasto senza carburante per gli aerei, almeno per un giorno, invitando le compagnie aeree a rifornirsi altrove.

Lo ha evidenziato i “Notam”, i bollettini aeronautici, emessi dallo scalo pugliese nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile. Almeno fino alle 14 di oggi, martedì 7 aprile, non ci sarà cherosene per gli aerei.

ANSA

Secondo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, “non c’è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi”.

“Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c’è alcun rischio di carenza imminente”, dice Vasile all’Adnkronos.

“Si tratta – spiega – di effetti indiretti connessi alle problematiche registrate da altri scali. In pratica gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta”, che verrà ripristinata nella giornata di oggi.

Il presidente Enac: “Effetto domino” sul carburante per aerei

Sulla stessa linea anche il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, che in una intervista a Il Giornale spiega che si tratta di una carenza temporanea legata al periodo delle festività pasquali, non alla guerra in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz.

La crescita del traffico aereo legato alle feste ha “evidenziato un problema già esistente” nell’approvvigionamento del carburante per aerei.

Normalmente, spiega Di Palma, gli aerei decollano con poco carburante, il minimo indispensabile, per motivi di peso e costi.

Quando alcuni aeroporti comunicano di non avere carburante, “chi decolla tende a fare il pieno”, andando a creare con un effetto domino temporanee carenze in altri scali.

Un problema che si è manifestato in alcuni aeroporti e che “normalmente non sarebbe diventata una notizia”.

L’effetto domino e la guerra in corso hanno amplificato la percezione del fenomeno, afferma Di Palma.

“L’Italia ha scorte per sette mesi”

Quindi quanto avvenuto a Brindisi non indica nessuna carenza di carburante, solo un “effetto temporaneo di logistica“.

“Oggi l’Italia ha scorte per sette mesi“, afferma il presidente di Enac. E nel resto d’Europa la situazione è la stessa.

Più che alle forniture, il problema delle riserve di carburante per aerei è legato alle infrastrutture, ed è noto da anni.

Per risolverlo, spiega Di Palma, sono in corso programmi di investimento per aumentare i depositi aeroportuali.