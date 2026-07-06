Voli cancellati all'aeroporto di Catania per attività vulcanica dell'Etna, passeggeri bloccati alla partenza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Etna ha ripreso la sua attività vulcanica e l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania è stato costretto a diramare un comunicato per avvertire i passeggeri in partenza: decine di voli sono stati cancellati. Prima di mettersi in viaggio è necessario controllare lo stato del proprio volo.

Voli cancellati all’aeroporto di Catania

Lo scalo catanese rimane chiuso almeno fino alle 12:00 di lunedì 6 luglio. L’aeroporto di Comiso invece risulta regolarmente funzionante.

L’Ingv ha confermato l’allarme rosso (Vona red) per l’aviazione in seguito al prolungarsi delle emissioni di cenere dall’area sommitale dell’Etna.

Sono 129 i voli cancellati tra partenze e arrivi all’aeroporto Fontanarossa-Catania, e sono 61 quelli che sono stati dirottati tra Palermo, Trapani e Comiso.

Cosa che ha costretto i viaggiatori a fare viaggi lunghi anche diverse ore a bordo di bus o mezzi privati.

Rimodulazioni dei voli potrebbero rendersi necessarie anche nei tre aeroporti citati. Il consiglio è quello di controllare lo stato del volo sul sito dell’aeroporto di riferimento o della compagnia aerea.

Per quanto riguarda Catania, lo stato dei voli è consultabile sul sito ufficiale aeroporto.catania.it, seguendo il percorso:

Home / Tracking voli / Arrivi;

Home / Tracking voli / Partenze.

Attività vulcanica sull’Etna

L’ultimo Vona (Volcano observatory notice for aviation) riguardante l’Etna è stato emesso alle 3:12 di lunedì 6 luglio, e indica “forte attività stromboliana proveniente dai crateri sommitali e una forte emissione di cenere in corso”.

L’eruzione arriva dall’area della Voragine ed è iniziata il 26 giugno da una frattura apertasi sul fianco a circa 3.030 metri sul livello del mare. La colata lavica è scesa fino a 2.620 metri, andando via via diminuendo fino a terminare il 4 luglio. Parallelamente si è formata una seconda colata, di intensità inferiore.

Cenere vulcanica, cosa succede ai motori degli aerei

Qualcuno potrebbe domandarsi come mai, nonostante la buona visibilità sui cieli etnei, l’aeroporto di Catania abbia scelto di dirottare altrove i voli.

Come ha spiegato il tenente colonnello Daniele Mocio, intervenuto a 1mattina News su Rai 1, quando un vulcano erutta il problema non riguarda unicamente la visibilità, ma anche i possibili danni ai motori degli aerei.

“Se un motore ingerisce la cenere vulcanica, automaticamente il motore può andare in stallo“, ha spiegato Mocio. “Se noi vediamo un motore a terra dopo che ha ingerito la cenere vulcanica, vediamo ruggine. Praticamente si arrugginisce. Adesso la ricaduta di cenere vulcanica è in atto su Catania – tant’è vero che nel bollettino degli aeroporti di Catania c’è cenere vulcanica – e immaginiamo quello che c’è nel cielo”.

Di recente anche un’altra notizia relativa al mondo degli aerei ha ricevuto attenzione, quella in merito ai fatti avvenuti sul volo Napoli-Mykonos: un passeggero molesto è stato fatto scendere e il comandante ha preso il microfono per avvertire il resto della comitiva.