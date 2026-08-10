Voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna lunedì 10 agosto, disagi per i viaggiatori

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La nuova eruzione dell’Etna sta creando disagi per i viaggiatori all’aeroporto di Catania, dove sono stati sospesi i voli in arrivo per diverse ore nella giornata di lunedì 10 agosto. La decisione, comunicata dalla Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, è dovuta all'”emissione di cenere vulcanica in atmosfera”.

La nota della Sac sui voli sospesi all’aeroporto di Catania

La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato in una prima nota che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1)”.

Sac ha aggiunto: “Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 17″ di lunedì 10 agosto.

ANSA

Nella nota della Sac i viaggiatori sono invitati a “non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea”.

Il comunicato si conclude così: “La situazione è costantemente monitorata e seguiranno aggiornamenti in funzione dell’evoluzione dell’attività vulcanica e delle condizioni meteorologiche”.

Il Tg La7 ha poi riportato che la sospensione dei voli è prolungata fino alle 21: tutti quelli previsti in arrivo a Catania saranno dirottati verso Palermo e a Comiso.

Cosa sta succedendo sull’Etna

Già nel pomeriggio di venerdì 7 agosto l’eruzione dell’Etna aveva causato la sospensione temporanea (per alcune ore) dei voli in arrivo all’aeroporto di Catania.

La recente eruzione è iniziata nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, con emissione di una nube di cenere nell’atmosfera e fontane di lava dal cratere Voragine. L’attività esplosiva è poi proseguita a fasi alterne, con picchi di forte intensità.

L’ultimo comunicato dell’Ingv sull’Etna in eruzione

Nel pomeriggio di domenica 9 agosto, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha diffuso un comunicato per rendere noto che i sopralluoghi effettuati dal personale dello stesso Ingv e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno evidenziato “il proseguimento dell’attività esplosiva al cratere Voragine, caratterizzata dall’alternanza di fasi a intensità variabile“.

Durante le fasi più intense, ha spiegato l’Istituto, si è osservata “la ricaduta di bombe nella zona sommitale e un’abbondante emissione di cenere, la cui dispersione attuale è in direzione SSE”.

L’Ingv ha comunicato, inoltre, che “le bocche a quota 2750 metri e 2360 metri sono attive e alimentano varie colate che formano complessi campi lavici, localmente in sovrapposizione”.