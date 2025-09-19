Voli sospesi all'aeroporto di Milano Linate, un uomo fa irruzione sulla pista: fermato dalla sicurezza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Momenti di tensione all’aeroporto di Milano Linate, dove un uomo ha scavalcato la recinzione dello scalo ed è entrato nell’area vicina alla pista di decollo e atterraggio degli aerei. Le misure di sicurezza sono scattate immediatamente e i voli sono stati sospesi temporaneamente.

Uomo fa irruzione sulla pista a Milano Linate

Il fatto si è verificato venerdì 19 settembre, intorno alle 10:30. Per motivi di sicurezza, la torre di controllo ha interrotto per circa cinque minuti tutte le operazioni di atterraggio e decollo dei velivoli.

Secondo le prime informazioni l’uomo, di origine tunisina, è stato fermato nel giro di pochi secondi dal personale di sicurezza di Sea, la società di gestione dell’aeroporto di Linate, per poi essere consegnato alla polizia.

IPA

L’ingresso dell’aeroporto di Milano Linate

Testimoni citati dal Corriere della Sera hanno raccontato che, una volta raggiunta la pista, l’uomo si è sdraiato sull’asfalto proprio mentre un aereo stava atterrando, costringendo il pilota a schivarlo e ad avvertire immediatamente la torre di controllo.

MilanoToday, che cita fonti aeroportuali, scrive che nonostante lo scalo sia stato chiuso per motivi di sicurezza, non ne è stata intaccata l’operatività. I voli, attualmente, decollano e atterrano regolarmente.

Indagini in corso

L’intervento tempestivo delle forze di sicurezza ha evitato conseguenze più gravi e dopo circa cinque minuti le operazioni nello scalo sono riprese regolarmente.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le motivazioni dell’intrusione e valutare eventuali provvedimenti nei confronti dell’uomo. Al momento non si sa se si sia trattato di un atto dimostrativo, di un tentativo di suicidio o del gesto di una persona disturbata.

Si cerca di capire anche come abbia fatto l’uomo a eludere i controlli di sicurezza per raggiungere la pista.

Il precedente

Il caso di Linate è stato prontamente risolto, anche se poteva concludersi in tragedia. La memoria va ai fatti dello scorso 8 luglio quando al vicino aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) un giovane uomo ha eluso le misure di sicurezza riuscendo a raggiungere la pista.

In quel momento un aereo era pronto al decollo, con i motori accesi. Secondo i racconti dei testimoni, il 35enne Andrea Russo, residente nella Bergamasca, si sarebbe letteralmente gettato all’interno di una turbina, morendo sul colpo.