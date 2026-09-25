Volkswagen e Audi, richiamo di quasi 3 milioni di veicoli per problemi di sterzo: tutti i modelli da Golf a Q3

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Volkswagen e Audi stanno richiamando quasi tre milioni di veicoli in tutto il mondo per un possibile problema allo sterzo. Il difetto riguarda una vite a rischio corrosione, la sostituzione è gratuita. I modelli interessati dal richiamo sono Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran, Caddy prodotti dal 24 settembre 2013 al 1 luglio 2024 e Q3 prodotti dal 31 ottobre 2017 al 23 maggio 2024.

Volkswagen e Audi richiamano quasi 3 milioni di veicoli

Volkswagen e Audi hanno avviato il richiamo di 2,86 milioni di veicoli in tutto il mondo, quasi un milione nella sola Germania, per un possibile problema allo sterzo.

Il difetto alla base del richiamo riguarda una vite del fissaggio a rischio corrosione, che nel peggiore dei casi può portare a un guasto dello sterzo.

ANSA

Per Volkswagen il richiamo riguarda 2.159.054 veicoli nel mondo, di cui 895.832 in Germania.

Per Audi invece sono coinvolti 696.547 veicoli, di cui 58.555 in Germania.

Perché è stato disposto il richiamo

Il richiamo è stato deciso per un difetto alla vite di fissaggio dello sterzo, che potrebbe corrodersi e rompersi.

Secondo l’Autorità federale dei trasporti automobilistici tedesca (Kba), in determinate circostanze la corrosione può provocare la rottura della vite.

La rottura può compromettere il collegamento del sistema di sterzo e, nel peggiore dei casi, provocarne il guasto, aumentando così il rischio di incidente.

I modelli interessati, da Golf a Q3

Per quanto riguarda Volkswagen, i modelli coinvolti sono Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy, prodotti dal 24 settembre 2013 al 1 luglio 2024.

Per Audi il richiamo riguarda il modello Q3, prodotto dal 31 ottobre 2017 al 23 maggio 2024.

I proprietari dei veicoli interessati devono andare in officina, dove il fissaggio viene controllato e la vite sostituita con una nuova, più resistente versione. L’intervento di sostituzione è gratuito.