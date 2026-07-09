Volkswagen potrebbe chiudere 4 stabilimenti e arrivare a 50 mila licenziamenti entro il 2030

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Volkswagen potrebbe chiudere quattro stabilimenti in Germania con il licenziamento di circa 50mila persone. La notizia è stata riportata dal quotidiano Spiegel. La chiusura riguarderebbe gli stabilimenti di Zwickau e di Emden, che sarebbero poi seguiti da Hannover nel 2032 e Neckarsulm nel 2034, che danno lavoro a circa 40mila persone. Inoltre, l’amministratore delegato Oliver Blume ha intenzione di tagliare 50mila posti di lavoro entro il 2030.

Volkswagen potrebbe chiudere 4 stabilimenti

Al momento la notizia riportata dallo Spiegel non è stata confermata dai vertici di Volkswagen, ma è in linea con la politica di contenimento dei costi attuata dalla casa automobilistica tedesca.

Oltre ai 50mila licenziamenti e alla chiusura di 4 stabilimenti, l’amministratore delegato avrebbe intenzione di portare al consiglio di sorveglianza un piano che prevede una drastica riduzione degli investimenti in Germania, che passerebbero da 180 miliardi di euro a 135 miliardi di euro.

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Il piano di delocalizzazione di Volkswagen

Secondo i media tedeschi, il management starebbe inoltre valutando di scorporare il marchio Volkswagen e parte della divisione componenti dall’attuale struttura del gruppo, una mossa che, secondo il sindacato, indebolirebbe il sistema di cogestione e il ruolo del Land della Bassa Sassonia garantito dalla cosiddetta ‘legge Volkswagen’.

La riduzione degli investimenti in Germania sarebbe legata al trasferimento della produzione negli stabilimenti dell’Est europeo a costi più contenuti.

In particolare, la produzione verrebbe dirottata sullo stabilimento Volkswagen di Bratislava e su quello Audi di Gyor, mentre i siti produttivi tedeschi potrebbero essere venduti ad aziende del settore difesa. L’obiettivo dichiarato di Blume è di triplicare la redditività del gruppo, ma finora si era parlato di chiusure di stabilimenti non prima del 2032.

I sindacati mobilitati contro i licenziamenti

La risposta delle organizzazioni sindacali è arrivata immediatamente. IG Metall è sceso in piazza contro il piano di ristrutturazione che il management di Volkswagen starebbe preparando. Il sindacato ha organizzato una giornata di protesta in numerosi siti produttivi del gruppo in Germania, coinvolgendo delegati e consigli di fabbrica di Volkswagen, Audi, Porsche, Man, Cariad e delle altre aziende appartenenti al colosso automobilistico.

“La risposta dei lavoratori oggi è stata chiara: così non va”, ha dichiarato la presidente di IG Metall, Christiane Benner, sottolineando che i dipendenti “hanno lavorato duramente e accettato sacrifici“.

La presidente del consiglio di fabbrica del gruppo Volkswagen, Daniela Cavallo, ha affermato che “decine di migliaia di lavoratori temono per il proprio futuro e per quello di Volkswagen”. Il gruppo automobilistico attualmente impiega circa 630mila dipendenti, la maggior parte dei quali in Germania.