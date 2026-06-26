Volkswagen potrebbe licenziare 100 mila persone, il doppio rispetto alle previsioni: 4 stabilimenti a rischio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Che Volkswagen stia affrontando importanti criticità è noto, ma oggi si apprende che il piano di ristrutturazione potrebbe essere ancora più duro rispetto a quanto preventivato. Volkswagen starebbe infatti valutando fino a 100 mila licenziamenti, il doppio rispetto all’obiettivo di circa 50 mila esuberi già previsto entro il 2030.

Ristrutturazione aziendale in Volkswagen

La notizia è stata diffusa dal settimanale Manager Magazin, che cita fonti interne al gruppo.

Si tratta della stessa rivista che giorni prima aveva rivelato l’esistenza di un sondaggio anonimo fra gli alti dirigenti di Volkswagen che temono il fallimento del gruppo.

ANSA

Secondo la nuova indiscrezione di Manager Magazin, il progetto di rilancio prevederebbe, nel medio termine, la chiusura di quattro stabilimenti: quelli Volkswagen di Hannover, Zwickau ed Emden e l’impianto Audi di Neckarsulm, con la cessazione della produzione al termine del ciclo di vita degli attuali modelli.

Sempre secondo il magazine, il gruppo tedesco starebbe valutando anche una profonda riorganizzazione societaria, con lo scorporo del marchio Volkswagen e della divisione Componenti in società separate, una soluzione che potrebbe facilitare in futuro eventuali operazioni sul mercato dei capitali.

Un portavoce di Volkswagen, riporta Der Spiegel, ha rifiutato di commentare documenti interni riservati, limitandosi a ribadire che il gruppo, come l’intera industria automobilistica, è impegnato in una profonda trasformazione per diventare più efficiente, snello e sfruttare meglio le sinergie tecnologiche. Il consiglio di sorveglianza dovrebbe esaminare il piano il prossimo 9 luglio.

Che succede a Volkswagen

Volkswagen si trova ad affrontare la classica tempesta perfetta: contrazione delle vendite, pressante concorrenza cinese, dazi Usa e una difficile transizione verso la mobilità elettrica.

Per il gruppo di Wolfsburg i numeri del primo trimestre 2026 giustificano le preoccupazioni:

l’utile operativo è sceso del 14,3% fermandosi a circa 2,5 miliardi di euro;

il margine operativo è passato dal 3,7% al 3,3%;

i ricavi hanno registrato una flessione del 2,5% attestandosi a 75,7 miliardi di euro, al di sotto delle attese degli analisti;

l’utile netto è diminuito del 28,4% a circa 1,56 miliardi di euro.

Volkswagen in Borsa

Oggi in Borsa il titolo Volkswagen è scambiato fra i 77 e i 78 euro: si tratta di un volume vicino ai minimi.