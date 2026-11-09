Volo Air Arabia da Catania ad Amman perde quota e per poco non cade in mare tra errori e "fretta" del pilota

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Si è sfiorato il disastro aereo nei pressi di Catania il 20 settembre 2025, quando il volo Air Arabia diretto ad Amman ha rischiato di cadere in mare. La relazione finale dell’ANSV spiega cos’è successo a bordo del velivolo, tra gli errori dei piloti, la “fretta” per la chiusura imminente dell’aeroporto e il ruolo del software non aggiornato.

Cos’è successo sul volo Air Arabia da Catania ad Amman

A riportare quanto indicato nel rapporto finale d’indagine stilato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) è stato il Corriere della Sera.

L’aereo Airbus A320 è partito dallo scalo di Fontanarossa a Catania senza passeggeri, con due piloti e quattro assistenti di volo. Era diretto ad Amman per una manutenzione programmata.

Il comandante si sarebbe accorto che il piano di volo era errato e, per correggerlo, ci sarebbero voluti circa 40 minuti di telefonate con la centrale operativa. Intanto, la torre di controllo di Catania avrebbe sollecitato in due occasioni l’equipaggio a fare in fretta, perché l’aeroporto avrebbe chiuso a mezzanotte. Secondo i piloti, nessuno li avrebbe avvisati di ciò.

L’aereo si è allineato sulla pista 08 alle ore 23,56, iniziando la corsa di decollo. A circa 60 nodi, i piloti si sarebbero accorti che sui display mancavano alcune indicazioni attese e le velocità cosiddette V1 e V2. Nonostante ci fosse ancora margine per interrompere la procedura, il comandante avrebbe deciso di proseguire ugualmente, ritenendo di poter gestire il decollo. L’alternativa sarebbe stata ripartire il giorno successivo, perché l’aeroporto era in chiusura.

A 309 piedi il comandante ha spinto in avanti il sidestick. A 348 piedi, quando l’aereo era già in discesa, ha inserito l’autopilota, che si è però agganciato alla velocità verticale del momento: 1.900 piedi al minuto verso il basso. La spinta si è ridotta e i flap sono stati retratti. In tre secondi l’A320 ha perso circa 140 piedi. Dodici secondi dopo le 23,57 è scattato l’allarme “Pull up”. A 162 piedi il comandante ha riportato la spinta in “TOGA” e ha tirato il sidestick. La quota minima, 12 metri e mezzo sul livello del mare, è stata raggiunta sette secondi dopo, a 272 nodi. L’aereo è poi riuscito a risalire e a proseguire il volo verso Amman, senza ulteriori problemi.

L’ipotesi di ANSV sull'”illusione del decollo notturno”

Nelle sue conclusioni sulla tragedia sfiorata a Catania, l’ANSV fa riferimento a una temporanea perdita di consapevolezza situazionale. Nella dinamica, secondo l’Agenzia, avrebbe avuto un peso anche l’ambiente esterno.

Quella era una notte buia, con la Luna allo 0,8% e davanti all’aereo c’era solo il mare, privo della luce riflessa del satellite. Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, il comandante potrebbe aver percepito un assetto di circa 20° verso l’alto mentre quello reale diminuiva e, per questo, avrebbe spinto in avanti. Si parla, in questi casi, di illusione somatogravica, nota anche come illusione del decollo notturno.

Il comandante, però, non ha fatto menzione di alcun disorientamento. Secondo l’agenzia, l’illusione potrebbe essere stata “abbastanza subdola da non essere riconosciuta”.

Il ruolo del software nella tragedia sfiorata a Catania

Nella sua relazione, l’ANSV ha menzionato anche un fattore tecnico: il software. L’Airbus aveva la versione 1A del sistema di gestione del volo, che non segnala la mancanza delle velocità. Oggi il 53,1% della flotta A320 mondiale ha la versione 2, che invece mostra un messaggio preciso: “TO SPEEDS NOT INSERTED”.

I dati della scatola nera vocale, inoltre, sono andati persi: il registratore conserva circa 2 ore e 10 minuti, mentre il volo ne è durato quasi tre e i comandi sono stati così sovrascritti. Alla luce di ciò, non è stato possibile ricostruire il dialogo in cabina.

Cosa è successo all’equipaggio del volo da Catania ad Amman

Il contratto dell’equipaggio del volo da Catania ad Amman è stato rescisso per “grave negligenza“.