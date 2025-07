Volo Air India, spunta l'audio della lite tra i piloti per i motori spenti in volo: "Perché l'hai fatto?"

Un audio avrebbe catturato gli istanti immediatamente precedenti allo schianto del Boeing 787 Dreamliner. Prima del disastro del volo Air India, secondo le indiscrezioni, tra i due piloti sarebbe scoppiata una lite nella quale uno avrebbe chiesto all’altro: “Perché hai spento i motori?“. L’altro, mentendo, avrebbe negato. È quanto riferito da due fonti occidentali al Corriere della Sera in un passaggio che le autorità indiane avrebbero omesso dalle 15 pagine del rapporto preliminare.

La lite: “Perché hai spento i motori?”

Corriere della Sera riferisce che l’ufficio indiano titolare dell’inchiesta sull’incidente non avrebbe risposto alla richiesta di informazioni. Informazioni che la redazione di via Solferino avrebbe richiesto a seguito dell’indiscrezione arrivata da due fonti occidentali sul contenuto della scatola nera del Boeing 787 Dreamliner, il velivolo Air India oggetto del disastro del 12 giugno nel quale sono morte 260 persone tra cui i membri dell’equipaggio.

A perdere la vita sono stati anche i due piloti, il comandante Sumeet Sabharwal e il co-pilota Clive Kundar. E proprio tra loro, poco prima del tragico schianto, sarebbe scoppiata una lite.

Corriere è in grado di riferire che un pilota avrebbe chiesto all’altro: “Perché li hai spenti?“, riferendosi ai motori del velivolo. La domanda sarebbe stata fatta più volte e con un tono “drammatico e sempre più disperato“. Dall’audio estratto dalla scatola nera, per il momento, non è possibile stabilire chi tra il comandante e il co-pilota avrebbe fatto la domanda.

L’altro avrebbe risposto: “Non l’ho fatto”, ovviamente mentendo. Secondo il rapporto preliminare delle autorità indiane i fatti si sarebbero consumati oltremodo in fretta, circa tre secondi dopo il decollo e tra le urla concitate dei due colleghi in cabina.

Cosa dice il rapporto preliminare sui due piloti

Secondo le quindici pagine del rapporto preliminare uno dei due uomini in cabina avrebbe spostato uno degli interruttori che controllano il flusso di carburante da Run a Cut Off. Si sarebbe trattato di “un’azione umana”, secondo le fonti in contatto con il Corriere della Sera.

Sempre secondo le fonti le autorità indiane avrebbero ridotto a circa una riga e mezza le urla concitate tra i due colleghi in cabina, più precisamente a pagina 14. Nel documento originale, disponibile e consultabile sul sito istituzionale dell’Aircraft Accident Investigation Bureau, si legge infatti quanto segue:

In the cockpit voice recording, one of the pilots is heard asking the other why did he cutoff. The other pilot responded that he did not do so.

Tradotto in italiano, si legge:

Nella registrazione vocale della cabina di pilotaggio, si sente uno dei piloti chiedere all’altro perché abbia interrotto (il flusso di carburante, nda). L’altro pilota risponde di non averlo fatto.

Come si può notare, la conversazione animata tra Sabharwal e Kundar appare chiaramente riassunta e non dettagliata con virgolettati che riportino le frasi esatte del loro scambio. Tanto meno viene indicato chi, tra i due piloti, abbia rivolto la domanda al collega.

Le fonti in contatto con il Corriere della Sera, inoltre, riferiscono che lo spostamento degli interruttori da Run a Cut Off non può essere stato accidentale, in quanto “bisogna prima sollevarli” ed è impossibile interrompere il flusso di cherosene verso i propulsori semplicemente toccandoli. Infine le stesse fonti suggeriscono che l’audio registrato dalla scatola nera è in mano alle autorità indiane le quali sarebbero a conoscenza, nonostante le omissioni del rapporto preliminare, di chi abbia rivolto la domanda al collega.

Il comandante del volo Air India soffriva di depressione

Un’altra indiscrezione sui retroscena del disastro del volo Air India arriva dal Daily Telegraph ed è stata ripresa da Repubblica. Il tabloid inglese ha riportato una conversazione con Mohan Ranganathan, nome altisonante in termini di sicurezza aerea in India.

Ranganathan riferisce che il comandante Sumeet Sabharwal “soffriva di depressione e altri problemi di salute mentale“, una verità nota a “diversi piloti della stessa compagnia”. Queste dinamiche avevano portato Sabharwal a “prendere diversi congedi negli ultimi tre-quattro anni”.

Nel 2022 era morta sua madre e il padre, 90 anni, era rimasto solo a Mumbai e Sumeet si era trasferito nella stessa città. Secondo il Daily Telegraph il comandante avrebbe riferito a parenti e amici: “Altri due o tre voli e poi sarò sempre con papà”, consapevole dell’imminente pensione che avrebbe percepito tra qualche anno.

Nonostante questi problemi lui e Clive Kunder, che avevano già condiviso diversi voli, negli ultimi due anni avevano superato il test Class 1, un esame medico per stabilire le capacità psicofisiche dei responsabili di volo.