Volo cancellato se manca carburante, nessun risarcimento se l'aereo non parte ma rimborso o riprogrammazione

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La guerra in Medio Oriente, lo sappiamo bene, ha avuto ripercussioni enormi sul traffico aereo europeo. Non soltanto a causa della cancellazione di centinaia di tratte con scalo nei Paesi del Golfo, ma anche per la crisi dei carburanti. Con amare sorprese per i viaggiatori. Un volo può infatti essere cancellato anche per mancanza di carburante senza che scatti automaticamente il risarcimento per i passeggeri. In questi casi, però, resta garantito il diritto al rimborso del biglietto o a una riprotezione su un altro volo. A stabilirlo è la normativa europea sui diritti dei passeggeri, che distingue tra indennizzo e tutele minime obbligatorie.

Volo cancellato per carburante, quando non spetta il risarcimento

La carenza di carburante per aerei legata a crisi internazionali, come guerre o tensioni energetiche, rientra tra le cosiddette “circostanze eccezionali”. Il riferimento è citato nel Regolamento europeo 261/2004, che prevede un risarcimento fino a 600 euro solo quando la cancellazione del volo è imputabile alla responsabilità della compagnia aerea.

In presenza di eventi esterni e imprevedibili, come per l’appunto conflitti o blocchi delle forniture, il vettore potrebbe essere esonerato dal pagamento della compensazione economica. Questo significa che il passeggero potrebbe non ricevere l’indennizzo automatico, anche se la tratta viene cancellata o sospesa all’ultimo momento.

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Rimborso o riprogrammazione del volo, cosa prevede la legge

Diverso è il discorso per il rimborso del biglietto, che resta un diritto sempre garantito. La normativa europea stabilisce infatti che, in caso di cancellazione, il passeggero può scegliere tra:

rimborso integrale del biglietto;

volo alternativo il prima possibile;

riprotezione in una data successiva.

Questo vale indipendentemente dalla causa della cancellazione del volo, anche quando è dovuta alla mancanza di carburante. La compagnia è inoltre tenuta ad assolvere ai cosiddetti obblighi di assistenza: pasti, bevande e, se necessario, pernottamento e trasferimenti per i passeggeri coinvolti.

Per riprotezione si intende l’offerta di un nuovo volo da parte della compagnia aerea in caso di cancellazione della tratta iniziale. Se il volo originale ha un problema, la compagnia è chiamata a garantire al viaggiatore il collegamento con la sua destinazione. Tuttavia, se il nuovo volo giunge alla meta con un ritardo significativo rispetto all’orario originale, scatta il diritto alla compensazione.

Cosa fare se un volo è stato cancellato per la guerra in Iran

In caso di cancellazioni legate a conflitti, come l’attuale guerra in Iran, le indicazioni europee sono chiare: mantenere la calma e seguire le procedure ufficiali. Secondo le linee guida della Commissione Ue, i passeggeri devono rivolgersi direttamente alla compagnia aerea per scegliere tra rimborso o volo alternativo.

È importante conservare tutta la documentazione di viaggio e le comunicazioni ricevute, necessarie in caso di reclamo. Le autorità raccomandano poi di verificare eventuali aggiornamenti sulle rotte e sugli aeroporti coinvolti, poiché le cancellazioni possono essere legate anche a restrizioni dello spazio aereo o a rischi per la sicurezza.