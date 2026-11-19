Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rimpatriati 41 cittadini nordafricani con un volo charter diretto nel Paese d’origine. L’operazione, realizzata con il supporto di Frontex, è partita da Milano Malpensa e ha fatto scalo a Roma; tra le persone espulse c’è un uomo allontanato per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo.

Il volo e le persone rimpatriate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato organizzato dalla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. I passeggeri sono stati scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Alcuni provenivano dai Centri di permanenza per i rimpatri, altri erano stati accompagnati dalle rispettive Questure.

Le persone affidate alle Questure di Cuneo, Monza e Vercelli erano detenute nelle rispettive case circondariali. Un cittadino accompagnato dalla Questura di Mantova si trovava invece nella struttura psichiatrica REMS locale dal 5 settembre 2023, dopo essere stato trasferito dalla casa circondariale di San Vittore, a Milano. La misura di sicurezza detentiva era stata disposta dal Tribunale di Milano dopo una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Polizia

Precedenti e profilo di sicurezza

La quasi totalità dei rimpatriati, riferisce la Polizia, aveva precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre che in materia di armi e stupefacenti.

Particolare attenzione ha riguardato l’uomo accompagnato dalla Questura di Cremona, espulso con decreto del ministro dell’Interno del 12 novembre 2026. Il soggetto era sotto monitoraggio per la sicurezza nazionale dal luglio 2024, in relazione all’adesione a ideologie riconducibili all’Islam radicale, a comportamenti ritenuti preoccupanti dalla comunità locale e a un atteggiamento ostile verso le forze di polizia.

Nel marzo 2026, a Rivolta d’Adda, i carabinieri lo avevano fermato mentre guidava senza il necessario titolo abilitativo. In quell’occasione era stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: secondo il comunicato, aveva aggredito verbalmente e fisicamente i militari, spintonandoli e minacciandoli di morte. A Lodi Vecchio avrebbe inoltre espresso le proprie idee radicali rivolgendosi a cittadini musulmani e, con modalità aggressive, li avrebbe esortati ad allontanarsi da luoghi pubblici da lui giudicati corrotti e immorali.

Il rimpatrio è stato seguito da un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.