Volo costretto ad atterraggio d'emergenza per possibile dirottamento, arrestato uomo che "parlava in russo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un volo della United Airlines è stato costretto a un atterraggio d’emergenza per un allarme dirottamento. Il motivo che ha portato alla drastica decisione è stato un uomo che, secondo testimoni, parlava in russo e avrebbe tentato di forzare la cabina di pilotaggio. L’aereo, che da Chicago doveva atterrare a Minneapolis, è stato fatto atterrare nell’aeroporto di Madison, in Wisconsin. L’uomo è stato immobilizzato e arrestato. Si indaga sul retroscena del gesto.

Volo in Usa: tentativo di dirottamento

Negli Stati Uniti, un volo partito da Chicago e diretto a Minneapolis è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Si tratta di un volo della United Airlines che, secondo quanto si apprende, ha subito un tentativo di dirottamento.

Da quanto si apprende, un passeggero avrebbe infatti tentato di raggiungere e forzare l’accesso alla cabina di pilotaggio. L’episodio si è verificato a poco più di un’ora e mezza dal decollo dall’aeroporto di Chicago, a bordo di un Boeing 737-900.

Il veicolo trasportava circa 147 passeggeri e membri dell’equipaggio che, quando si è verificata la situazione, hanno reagito impedendo all’uomo di entrare nella cabina di pilotaggio. Secondo le testimonianze, questo avrebbe tentato più volte di avvicinarsi alla zona, ignorando le ripetute indicazioni del personale di bordo.

La richiesta di atterraggio d’emergenza

A seguito del comportamento ripetuto dell’uomo di arrivare nella cabina di pilotaggio, il comandante ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza. Il comportamento è infatti stato ritenuto pericoloso e per questo è stato utilizzato il codice internazionale “7500”, che segnala proprio un tentativo di dirottamento.

A quel punto sono iniziate le procedure previste per questo tipo di situazioni. La cabina di pilotaggio è stata blindata e l’equipaggio, insieme ad alcuni passeggeri, è intervenuto per contenere il soggetto e impedirgli di raggiungere fisicamente i piloti.

Secondo le testimonianze di chi era a bordo, l’uomo ha parlato in russo. Si tratta di un dettaglio che non ha ancora trovato conferme ufficiali e resta al vaglio degli investigatori.

Volo deviato per l’arresto

A fronte della situazione di emergenza, il comandante non solo ha chiesto l’atterraggio di emergenza, ma ha quindi deciso di deviare la rotta. Il volo è atterrato in sicurezza all’aeroporto regionale di Madison, in Wisconsin.

L’atterraggio è stato portato a termine senza ulteriori criticità e senza che si verificassero situazioni di tensione tra l’uomo e gli altri passeggeri.

L’atterraggio è stato funzionale all’arresto dell’uomo. Ora la sua posizione è al vaglio delle autorità federali, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti ma anche la motivazione all’origine del gesto. Il volo, in seguito a tutti i controlli necessari, ha potuto riprendere il suo viaggio verso Minneapolis. È atterrato regolarmente, anche se con diverse ore di ritardo.